Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Firari Suçlularla Mücadelemiz Bayram Tatilinde de Devam Ediyor!

81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı

0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 736 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 6 şahıs “Çember-17” operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

hırsızlıktan 456 şahıs,

dolandırıcılıktan 228 şahıs,

yağmadan 96 şahıs,

adam öldürmeden 30 şahıs,

cinsel suçlardan 75 şahıs,

narkotik suçlarından 398 şahıs,

terörden 19 şahıs,

KOM (Kaçakçılık, Organize) 316 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 756 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.