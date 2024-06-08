Dünya Çevre Günü çerçevesinde ortaklarıyla Uludağ’da hizmete giren Bursa Business School’da bir araya gelen Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, yeni yatırım ve çalışma planları ile ilgili Arama Toplantısı gerçekleştirdi.

‘Yeşil çevre, temiz su’ hedefiyle geri kazanım ve doğa dostu faaliyetler adına yeni projeler geliştirilmesinin hedeflendiği toplantıya; Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Kestel Belediyesi Başkan Vekili Adem Orhan Yılmaz, Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, kooperatif iş ortakları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Hedefimiz Avrupa standartlarında arıtma yapmak

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, kooperatifin kuruluşundan bugüne kadar geçen 26 yıllık süreç ile ilgili bilgiler verirken, Kestel ve Gürsu’da gelişen sanayi bölgeleri ile artan yerleşim sonrasında, tesisin yıllık 34 milyon metreküpünü aşan evsel ve endüstriyel atık suyu arıtma kapasitesine ulaştığını belirtti. Ortak sayılarının ise 429’a yükseldiğini kaydeden Aydın, geçtiğimiz aylarda faaliyetlerine başlayan Tehlikesiz Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi hakkında da bilgiler vererek; "Ortaklarımızın atık sularını arıtma hizmetimizin yanında, faaliyete aldığımız yeni tesisimizle tehlikesiz ambalaj atıklarının toplanıp ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması konusunda da hizmetlerimize başladık" açıklamasını yaptı.

Yeşil çevre arıtma tesisi örnek bir yatırım

Doğanın sadece insanoğlu için önemli olmadığını belirten Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, tabiatın birçok canlıya ev sahipliği yaptığını, bu yüzden çevreyi temiz tutmanın tüm ekosistem için önemli olduğunu söyledi. Doğanın insanlar tarafından ciddi tahribatlara uğradığının altını çizen Yavuz, gelecek nesillere bırakabilecek en büyük mirasın doğa olduğunu ve doğayı korumanın sadece fabrika atıklarını dönüştürmekle sınırlı kalmaması gerektiğini de vurguladı. Çevre hassasiyetinin evlerden başlayarak okullarda devam etmesi gerektiğini ifade ederek, aksi durumunda sonuçların ağır olacağını söylen Kaymakam Yavuz, "Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’nin kurulmasıyla ağırlıklı geçim kaynağı tarım olan bölgemizde ciddi anlamda bir rahatlama yaşandığını vatandaşlarımızdan duymak büyük mutluluk. Bu örnek yatırım için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeşil Çevre’nin yaptığı hizmetlerin ve yatırımlarının Bursa ve bölge için çok değerli olduğunun altını çizen Kestel Belediye Başkan Vekili Adem Orhan Yılmaz ise Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Yeşil çevre gelecek için sorumluluklarını yerine getiriyor

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’nin yerine getirdiği görevin önemine vurgu yapan Kooperatif Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Arif Demirören ise, geleceğe güzel bir dünya bırakabilmek için kooperatifin işleyişinin ve çalışmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi. Her bir yaşam kodunun kendisinden sonraki temsilcilerine kültürel olarak bir şeyler bırakması gerektiğini de belirten Demirören, çevresel temizliğin ve çevreyi korumanın kişilerden başlayarak tüm kurum ve kuruluşların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

“Bursa’ya değer kattık”

Dönemin kamu ve özel sektör temsilcileri liderliğinde yapılan girişimlerle hayata geçirilen Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’nin kuruluş sürecinde yaşadığı heyecandan bahseden Kestel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl da; "Birlikte başardık, çok mutluyuz. Gayretli çalışmalarla çok önemli faydalar elde ediyoruz. Bursa’mıza değer kattık. Bursa bizim, Bursa hepimizin. Bursa’nın yeşil kalabilmesi için emek sarf eden herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Yeşil çevre, Uludağ Çevre Forumu’nda ‘iyi uygulama örneği’ gösterildi

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi üyeleri, arama toplantısının ardından sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularındaki farkındalığı artırmak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bursa Business School’da organize edilen Uludağ Çevre Forumu’na da katıldılar. ‘Yeşil Üretim Temiz Gelecek’ temasıyla düzenlenen Uludağ Çevre Forumu’nda ‘iyi uygulama örneği’ olarak gösterilen Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi adına Genel Müdür Mehmet Aydın tarafından sanayide sürdürülebilir su ve atık yönetimi konusunda katılımcılara bir sunum da yapıldı.