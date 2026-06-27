Yangın, İnegöl'ün kırsal Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürülmüş hububat tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, yangının yakınında bulunan bağ evinin çevresini de sardı.

00Da716D 2F1B 4616 Bb8B 553D741B4Aae
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ba4Ee332 2246 41D5 939E 65Ecb329246E

Müdahale sayesinde alevlerin bağ evine ve römorklarda bulunan lastiklere sıçraması engellendi.

Ad93B986 55Cc 460D 9291 39152273Ab0C
Yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ