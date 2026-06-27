Kaza, İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maden Mahallesi'nden Deydinler Mahallesi istikametine seyir halinde olan Cansu G. (30) yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet, ara sokaktan çıkan Metin A. (33) idaresindeki 16 UE 083 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

75F0984A 1C31 49C8 A98C F7Ff8D9998F5Çarpışmanın şiddetiyle savrulan elektrikli bisiklet, aynı yönde arkasından gelen Mustafa Ç. (29) yönetimindeki 16 CAR 702 plakalı motosiklete çarptı.

7Ecb8635 Bcb9 43Cd 9C8B 536105574Dd7Meydana gelen zincirleme kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Cansu G. ile motosiklet sürücüsü Mustafa Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Öznur Alkan