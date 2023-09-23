Yaz boyu devam eden Yeşil Vadi Gençlik Konserlerine bir yenisi eklendi. Kağıthane Yeşil Vadi’deki Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen konserde Oğuzhan Koç sahne aldı. Sanatçı sevilen şarkılarını söylerken Kağıthaneliler de şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Konsere katılarak vatandaşlarla birlikte eğlenen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yaz akşamları devam ederken sonbahara girdik ama havalar güzel geçerken Kağıthane’mize Oğuzhan beyi davet ettik. Sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Hem kendisine teşekkür ediyoruz, hem arkadaki ekibe de kocaman bir alkış istiyoruz. Herkes burada. Kendini genç hissedenler de burada. Herkese teşekkür ediyoruz. Belediye başkanı olarak he zaman yanınızdayız diyorum. Hayırlı akşamlar. Tekrar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç’a performans için teşekkür eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sanatçıya konser sonunda çiçek takdim etti.