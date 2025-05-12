Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla işitme engelli bireylerin yer aldığı “İşte Babam” filminin gösterimini düzenledi. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan film, işitme engelli vatandaşlardan büyük ilgi gördü. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Özgür Akbulut’un üstlendiği ve tamamı işitme engelli oyunculardan oluşan film, izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol ve Dernek Başkanı Bilal Cansu, filmin oyuncusu Yağmur Nilsu Akbulut da katıldı. İzleyiciler, bu tür etkinliklerin hem sanatı erişilebilir kıldığını hem de toplumsal farkındalık oluşturduğunu ifade etti.



Manisa Büyükşehir Belediyesi İşaret Dili Uzmanı Zeynep Tunçer, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Engelliler Haftası’nda Başkanımız Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde yaklaşık 25 etkinlik düzenliyoruz. Bugün de işitme engelli vatandaşlarımızın oynadığı ‘İşte Babam’ filmini, işitme engelli vatandaşlarımızla birlikte izledik. Çok duygusal ve etkileyici bir yapımdı. Yaklaşık 400 kişilik katılımla önemli bir farkındalık oluşturuldu. Katılımcılardan aldığımız geri bildirimler de oldukça olumlu” dedi.

“KALBİMİZE İŞLEYEN BİR DENEYİM YAŞADIK”

Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Bilal Cansu da “Yıllardır işitme engelli arkadaşlarımızla, genç yaşlı demeden, çocuklarımızdan kadın sporcularımıza kadar herkesle birlikte sporun her alanında önemli başarılara imza attık. Şimdi ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in büyük destekleriyle, yalnızca spor değil, kültür ve sanat alanında da çok kıymetli bir destek gördük. Bu bizler için tarifsiz bir mutluluk. 'İşte Babam' filmiyle ruhumuza dokunan, kalbimize işleyen bir deneyim yaşadık. Çok mutlu olduk, çok duygulandık. Bu filmin gösterimini sağlayan, bizlere bu imkanı sunan değerli Başkan’ımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Manisa’da çok büyük bir destek görüyoruz. Spor alanındaki desteklerin artarak sürmesini ve bu tür kültür, sanat etkinliklerinin de çoğalarak devam etmesini canı gönülden istiyoruz” diye konuştu.

FİLMİN OYUNCUSU DA GÖSTERİME KATILDI

Gösterime katılan filmin oyuncusu Yağmur Nilsu Akbulut ise “Dernek Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyorum. Engelliler Haftası’nda yapılmış çok önemli bir etkinlik. Bizi bu güzel günde davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikle işitme engelli vatandaşlara çok büyük bir mutluluk verdi. İçimde çok farklı bir duygu var. Ben İstanbul’da yaşıyorum ve Manisa’ya geldiğimde çok güzel karşıladılar. Manisa’da işitme engelli vatandaşlarımıza göre çok fazla bir katılım olduğunu gördüm ve çok mutlu oldum. Bu kadar yoğunluktan çok duygulandım” dedi.