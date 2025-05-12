Goji berry çayı Latince adı Lycium barbarum olan goji bitkisinin meyveleriyle hazırlanan tıbbi bir içecektir. Üretimi Çin’de yapılan ve o bölgede yoğun bir şekilde tüketilen bu bitki Asya ve Avrupa’nın belirli bölgelerinde yetişir. Goji berry ülkemizde “kurt yemişi” veya “kurt üzümü” olarak da bilinmektedir.

Goji berry çayının hazırlanması çok kolaydır ve goji berry meyvesinin içerdiği flavonoid, polisakkarit gibi besin unsurlarını içerir.

Bunun yanında, A vitamini, C vitamini, E vitamini ve birçok mineral ihtiva etmektedir. Goji berry çayı geleneksel olarak sadece kaynar su ve goji berry kullanılarak yapılsa da daha faydalı bir içecek olması adına günümüzde beyaz veya yeşil çay da eklenmektedir.

Goji Berry Çayı Faydaları

Enerji Verir

Bu bitki çayının vücut üzerinde inanılmaz bir canlandırıcı etkisi vardır ve içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde metabolizmayı hızlandırarak kişiye enerji vermektedir.

Psikolojinize İyi Gelir

Goji berry çayında bulunan maddelerin vücudun hormon dengesine etkisi vardır ve bu sayede anksiyeteyi önler ve doğal bir antidepresan olarak görev alır.

Antioksidan Deposudur

Bu çayda bulunan flavonoid ve fitokimyasalların vücuda hücre mutasyonunu ve kanseri önlemek, kronik enflamasyonu azaltmak ve cilde sağlıklı bir görüntü vermek gibi birçok yararı vardır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Yüksek miktarda C vitamini, A vitamini ve E vitamini içeren bu çay bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve akyuvar üretimini artırmaktadır.

Diyabete Karşı Etkilidir

Araştırmalar bu bitki çayının, vücudun glukoz ve insülin kontrolüne yardımcı olduğunu göstermektedir.

Goji Berry Çayı Zayıflatır Mı?

Metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahip bu çay pasif yağ ve kalori yakımını artırarak kilo verme konusunda yardımcı olabilir.

Goji Berry Çayı Nasıl Yapılır?

Evde goji berry çayı hazırlamak istiyorsanız taze goji berry kullanmanız daha sağlıklı olacaktır ancak bu ürün yaygın olarak satılmadığından çoğu tarifte kurutulmuş goji berry önerilmektedir.

Kurutulmuş goji berry kullanarak çay hazırlamak için:

Bir demliğe 1 yemek kaşığı kurutulmuş goji berry koyun.

500 mililitre suyu başka bir kapta kaynatın.

Sıcak suyu kurutulmuş goji berrynin üzerine ekleyin.

Karışımı 3-4 dakika, daha keskin bir tada sahip olmasını istiyorsanız daha uzun süre demlenmeye bırakın.

Çayı süzerek sıcak servis edin.

İsteğe göre bal

Goji Berry Çayı Zararları

Goji berry çayının birçok yararı olsa da dikkate alınması gereken yan etkileri bulunmaktadır. Bu içeceğin ilaçlarla olan etkileşimine, sindirim sorunlarına ve hamilelikte problemlere yol açabileceğine dikkat edilmelidir. Tansiyon veya kan şekeri ilacı kullanıyorsanız, çayın da bu ilaçlarla benzer özelliklere sahip olduğunu göz ardı etmemelisiniz. Goji berry hamilelikte düşüğe sebep olabilen betain adında bir kimyasal içermesi nedeniyle hamile kadınlar tarafından tüketilmemelidir.