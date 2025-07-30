Başkan Işık, orman gönüllülerini, vatanları uğruna gözlerini sakınmadan alevlerle mücadele eden kahramanları tek tek ziyaret ediyor. O kahramanlardan birisi de yeşil vatan savaşçısı İsmail Kuşakçı.

Yangınla mücadele gönüllüsü İsmail Kuşakçı kendisine yöneltilen "Kaç saattir çalışıyorsunuz" sorusuna "Onun hesabını yapmak bize yakışmaz, vatan sağ olsun" şeklindeki yanıtıyla yüreklere su serpmişti. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ailesiyle beraber eskiden beri tanıştığı İsmail Kuşakçı’yı ziyaret ederek, ilçesi adına şükranlarını sundu.

Başkan Işık’ın elinde büyüdüğünü anlatan İsmail Kuşakçı da o gece yaşadıklarını paylaştı. Kendisine yöneltilen mikrofona verdiği yanıtla herkesi duygulandıran İsmail Kuşakçı, Işık’ın ilçesi adına teşekkürlerini kabul etti. "Bu bizim için vatan meselesidir, biz bu terbiye ile büyüdük" diyen İsmail Kuşakçı, sözleri ve anlatımları ile hem Işık’ı hem de ekibini duygulandırdı. Başkan Işık, İsmail Kuşakçı’ya Türk bayrağı takdim ederek, vatan sevgisi için teşekkür etti. Ailesine ise şükranlarını sundu.

Kaynak: İHA