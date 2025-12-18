31 Ekim günü İstanbul Şişli’deki Abide-i Hürriyet Caddesi’nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar’a, 21 yaşındaki Berkay O. idaresindeki motosiklet çarpmış, ağır yaralanan usta oyuncu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Yürütülen soruşturma sonucunda motosiklet sürücüsü Berkay O. hakkında 'taksirle öldürme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
TAHLİYE EDİLMESİNE KARAR VERDİ
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Yeşilçam oyuncularından Engin Çağlar'ın motosiklet sürücüsü Berkay O.'nun çarpması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine açılan davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Berkay O.'nun ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.