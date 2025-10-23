Çare Sende Allah'ım, Vahşi Aşk ve Arkadaşım gibi birçok yapımda rol alan Neşe Aksoy, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan sanatçının durumu geçtiğimiz dönemde gündeme gelmişti.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, geçen ay Yeşilçam'ın sevilen isminin sağlık durumunu şu sözlerle aktarmıştı:

"Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum."

Sinema dünyasının önemli isimlerinden Neşe Aksoy, 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, sanatçının hayatını kaybettiği belirtilerek, vakfın şeref üyelerinden oyuncu Neşe Aksoy’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, usta sanatçının hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vefat haberini Neşe Hanım'ın kızı Elif Doğru bizimle paylaştı. Neşe Aksoy, güzel işler yapmıştı. Daha fazlasına da imza atmak istiyordu. O, hep iyi rollerde oynamayı, tekrar dizilere ve sinemaya dönmeyi amaçlıyordu. Kendisi oyunculuğun yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir sergi hazırlamıştı ve bunun devamı için de hazırlıkları vardı. Türk sinemasının 'doğum günü' olarak kabul edilen 14 Kasım'a bu sergiyi yetiştirmek istiyordu. Fakat yakalandığı kanser onun yapmak istediği bütün bu güzel işlere izin vermedi. Hayata güzel bakan bir insanı kaybettik. Çok üzgünüm."