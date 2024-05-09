Yeşim Grup’un engelli ve engelli yakını olan çalışanlarına yönelik düzenlediği ’özel ihtiyaç sahibi grupları ve engelli hakları’ söyleşisinde, engellilerin hak ve yasal güvenceleri konuşuldu.

Yeşim Grup, engelli ve engelli yakını olan çalışanlarına yönelik özel bir söyleşi düzenleyerek ’özel ihtiyaç sahibi grupları ve engelli hakları’ konusunu ele aldı. Yeşim’in yürüttüğü “Yaşama Desteği Projesi" çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen söyleşide, engellilerin hak ve yasal güvenceleri masaya yatırıldı.

Osmangazi Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmetler Uzmanı Yasin Yıldız’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, Yeşim Grup çalışanlarına engellilerin sosyal hakları hakkında geniş çaplı bilgiler sunuldu. Aynı zamanda, işitme engelli çalışanlar için de tüm konuşmalar, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İşaret Dili Tercümanı Hülya Batır tarafından anlık olarak işaret diline tercüme edilerek bu konuda onların da bilgi sahibi olması sağlandı.

Söyleşinin açılışında konuşan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, “Çalışanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına 2023 yılında hayata geçirdiğimiz" Yaşama Sevgi Desteği Projesi” çerçevesinde sizlerle buluştuk. Yeşim’de bulunan engelli ya da engelli yakını olan çalışanlarımızın hak ve yasal güvencelerini öğrenmeleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu söyleşide, sizlerin ve yakınlarınızın yaşamlarını kolaylaştıracak ve yasal haklarınızı bilmenizi sağlayacak bilgilere ulaşmanızı önemsiyoruz" dedi.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Yasin Yıldız, engellilerin “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” olmadan hiçbir haktan yararlanamadığının altını çizerek engelli vatandaşların sosyal yardım, evde bakım hizmetleri, istihdam, sağlık hakları, vergi indirimleri ve muafiyetleri gibi imkanlardan faydalanabilmeleri için bu rapora sahip olmaları gerektiğini ve raporun sadece devlet hastanelerinden alınabileceğini ifade etti. Çocuklara ve yetişkinlere farklı tip raporlar verildiğini kaydeden Yıldız, bu raporlara 30 gün içinde itiraz edilebildiğini söyledi.

Engellilik oranı, tam bağımlı olma hali ve hane halkı gelir kriterlerine göre engellilerin evde bakım hizmetinden ve devletin rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz olarak faydalanabildiğini söyleyen Yıldız, engellilerin ayrıca sağlık hizmetleri, fizik tedavi ve tıbbi malzemeler gibi konularda da devlet desteği aldığını dile getirdi.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda en az yüzde 40 oranında engeli bulunan vatandaşların, Engelli Kimlik Kartı’na başvurabileceğini belirten Yasin Yıldız, bu kimlik kartı ile ulaşım, eğitim ve sosyal faaliyetlerde engellilere birçok ayrıcalık sağlandığını ifade etti.

Söyleşide ayrıca fiziksel engellilerin satın aldıkları araçlarda ÖTV ve MTV gibi indirimlerden faydalandıklarını belirten Yıldız, engellilere TOKİ’lerde mecburi kontenjan ayrıldığı ve tek konutu olan engellilerin emlak vergisinden muaf olduğu bilgilerini paylaştı.