Aon'un Uluslararası Çalışan Mobilitesi Raporu'na göre enflasyon ve artan fiyatlar ile yetenek açığı, uluslararası firmalarda insan hareketliliğini etkileyen iki temel faktör oldu.İSTANBUL (İGFA) - Risk Sermayesi ve İnsan Sermayesi alanında profesyonel hizmetler sunan dünyanın lider firmalarından olan Aon, yüzde 82'si EMEA bölgesinde yer alan 37 ülkede insan hareketliliğinin değişen doğasını gösteren yıllık Uluslararası Çalışan Mobilitesi Raporu'nu yayımladı.



Rapora göre enflasyon ve artan fiyatlar ile yetenek açığı, uluslararası firmalarda çalışan mobilitesini etkileyen iki temel faktör olarak öne çıkıyor. İş seyahatlerinin kademeli olarak pandemi öncesi seviyelere döndüğünü ve hatta bu seviyeleri aşmaya başladığını aktaran rapora göre bu hareketliliği destekleyen politika ve uygulamalar da büyük ölçüde siyasi istikrarsızlık, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) politikaları, sektöre özgü ihtiyaçlar ve ortaya çıkan roller nedeniyle kökten değişti.

2023 yılında yayımlanan raporda ikinci sırada yer alan enflasyon ve fiyat artışları, bu yıl katılımcıların yüzde 51'i tarafından en önemli faktör olarak gösterildi. Enflasyon ve fiyat artışlarının ilk sıraya yerleşmesi hem tüketicileri hem de işletmeleri etkileyen geniş ölçekli ekonomik endişeyi de yansıttı. 2024'te ikinci sıraya gerilemesine rağmen, yetenek açığı da küresel çalışan mobilitesini etkileyen önemli bir öncelik olmaya devam ediyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı (yüzde 49'u), esnek bir iş gücü oluşturmaya çalıştıkları için yetenek açığının stratejilerini etkilediğini söyledi.

Katılımcıların yaklaşık dörtte biri (yüzde 22'si) siyasi istikrarsızlığın ve bundan doğan sonuçların küresel çalışan mobilitesini etkilediğini belirtirken bu oran 2023'te yüzde 16 seviyesindeydi. Çeşitlilik ve kapsayıcılık da yan haklarını gözden geçirmeye başlayan çalışanların önem verdiği bir diğer önemli faktör oldu ve yüzde 18 ile dördüncü sırada yer aldı. Çalışanlar kendilerine sunulan yan hakların, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet stratejilerini desteklemesini bekliyor.