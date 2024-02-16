YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7 ADET MUHTELİF TAŞINMAZI KİRAYA VERECEKTİR

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Aşağıdaki bedeller aylık olup, 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu bedellere % 20 KDV dahil değildir. ATM kiralama ihalesi ise KDV'den istisnadır.

Sıra No İşin Adı Yüzölçümü İhale Saati Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 27/02/2024 Tarihinde Yapılacak İhaleler 1 Musababa Mahalle 2. Olcay Sokak Hançerli Kültür Merkezi Yanında bulunan ATM Ünitesi 8 m2 10:00 1.500,00 TL 1.620,00 TL 2 Değirmenönü Mahalle 2. Okul Cadde Muhtarlık Binası Yanında bulunan ATM Ünitesi 8 m2 10:05 5.000,00 TL 5.400,00 TL 3 Davutdede Mahalle Kurtuluş Cadde No: 211/2 de bulunan 2’li ATM Ünitesi 8 m2 10:10 10.000,00 TL 10.800,00 TL 29/02/2024 Tarihinde Yapılacak İhaleler 4 Samanlı Mahalle Yiğitler Cadde üzerinde bulunan Minibüs Durak Yeri 50 m2 10:00 3.000,00 TL 3.240,00 TL 5 Samanlı Mahalle Yiğitler Cadde üzerinde bulunan Taksi Durak Yeri 20 m2 10:05 3.000,00 TL 3.240,00 TL 6 Vatan Mahalle Güvenli Sokak No: 2' de bulunan Dernek Binası 252 m2 10:10 4.300,00 TL 4.644,00 TL 7 Yeni Mahalle 2. Menekşe Cadde No: 2/4' de bulunan Dolmuş Durağı 10 m2 10:15 2.250,00 TL 2.430,00 TL

-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

1- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

2- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

4- Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

5- Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat

7- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge