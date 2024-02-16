YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 ADET MUHTELİF TAŞINMAZI KİRAYA VERECEKTİR
İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Aşağıdaki bedeller aylık olup, 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu bedellere % 20 KDV dahil değildir. ATM kiralama ihalesi ise KDV'den istisnadır.
|
Sıra No
|
İşin Adı
|
Yüzölçümü
|
İhale Saati
|
Tahmini Bedeli
|
Geçici Teminatı
|
27/02/2024 Tarihinde Yapılacak İhaleler
|
1
|
Musababa Mahalle 2. Olcay Sokak Hançerli Kültür Merkezi Yanında bulunan ATM Ünitesi
|
8 m2
|
10:00
|
1.500,00 TL
|
1.620,00 TL
|
2
|
Değirmenönü Mahalle 2. Okul Cadde Muhtarlık Binası Yanında bulunan ATM Ünitesi
|
8 m2
|
10:05
|
5.000,00 TL
|
5.400,00 TL
|
3
|
Davutdede Mahalle Kurtuluş Cadde No: 211/2 de bulunan 2’li ATM Ünitesi
|
8 m2
|
10:10
|
10.000,00 TL
|
10.800,00 TL
|
29/02/2024 Tarihinde Yapılacak İhaleler
|
4
|
Samanlı Mahalle Yiğitler Cadde üzerinde bulunan Minibüs Durak Yeri
|
50 m2
|
10:00
|
3.000,00 TL
|
3.240,00 TL
|
5
|
Samanlı Mahalle Yiğitler Cadde üzerinde bulunan Taksi Durak Yeri
|
20 m2
|
10:05
|
3.000,00 TL
|
3.240,00 TL
|
6
|
Vatan Mahalle Güvenli Sokak No: 2' de bulunan Dernek Binası
|
252 m2
|
10:10
|
4.300,00 TL
|
4.644,00 TL
|
7
|
Yeni Mahalle 2. Menekşe Cadde No: 2/4' de bulunan Dolmuş Durağı
|
10 m2
|
10:15
|
2.250,00 TL
|
2.430,00 TL
-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.
1- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
2- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı
4- Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
5- Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
7- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge