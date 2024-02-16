YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7 ADET MUHTELİF TAŞINMAZI KİRAYA VERECEKTİR

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Aşağıdaki bedeller aylık olup, 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu bedellere % 20 KDV dahil değildir. ATM kiralama ihalesi ise KDV'den istisnadır.

Sıra No

İşin Adı

Yüzölçümü

İhale Saati

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

27/02/2024 Tarihinde Yapılacak İhaleler

1

Musababa Mahalle 2. Olcay Sokak Hançerli Kültür Merkezi Yanında bulunan ATM Ünitesi

8 m2

10:00

1.500,00 TL

1.620,00 TL

2

Değirmenönü Mahalle 2. Okul Cadde Muhtarlık Binası  Yanında bulunan ATM Ünitesi

8 m2

10:05

5.000,00 TL

5.400,00 TL

3

Davutdede Mahalle Kurtuluş Cadde No: 211/2 de bulunan 2’li ATM Ünitesi

8 m2

10:10

10.000,00 TL

10.800,00 TL

29/02/2024 Tarihinde Yapılacak İhaleler

4

Samanlı Mahalle Yiğitler Cadde üzerinde bulunan Minibüs Durak Yeri

50 m2

10:00

3.000,00 TL

3.240,00 TL

5

Samanlı Mahalle Yiğitler Cadde üzerinde bulunan Taksi Durak Yeri

20 m2

10:05

3.000,00 TL

3.240,00 TL

6

Vatan Mahalle Güvenli Sokak No: 2' de bulunan Dernek Binası

252 m2

10:10

4.300,00 TL

4.644,00 TL

7

Yeni Mahalle 2. Menekşe Cadde No: 2/4' de bulunan Dolmuş Durağı

10 m2

10:15

2.250,00 TL

2.430,00 TL

-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

1-      Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

2-      Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

3-      Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

4-      Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

5-      Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

6-      2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat

7-      Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge

#ilangovtr Basın No ILN01983415