2026 yılı asgari ücret artış oranı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini duyurdu. 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak bu artışla birlikte işsizlik ödeneği, GSS primleri, kıdem tazminatı ve staj ücretleri de güncellenmiş oldu.

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI TABAM NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tabanı yeni asgari ücretle birlikte değişecek. Asgari ücretlilere ödenecek kıdem tazminatı yıllık taban tutarı (asgari kıdem tazminatı tutan) 33 bin 30 TL olarak uygulanacak.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Doğum borçlanması kapsamında ödenen primler, yılbaşında asgari ücrete yapılacak artışla birlikte yükselecek. Doğum borçlanmasında esas alınan prim oranı yüzde 32 olarak uygulanıyor. En düşük borçlanma tutan brüt asgari ücretin yüzde 32'sine göre belirleniyor. En düşük günlük borçlanma tutan 352,32 TL, aylık tutar ise 10 bin 569 TL.

Ücretsiz izin süreleri, avukatlık stajı, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimlerinde geçen süreler, grev-lokavt dönemleri ve fahri asistanlık süreleri de artık yüzde 45 oranı üzerinden borçlanılacak.

ASKERLİK BORÇLANMASİ NE KADAR OLACAK?

Askerlik borçlanması kapsamında ödenen primler, yılbaşında asgari ücrete yapılacak artışla birlikte yükselecek. Ayrıca kanunda yapılan değişiklik doğrultusunda, bu borçlanmalarda esas alınan prim oranı yüzde 45'e çıkarılacak.

Askerlik borçlanması aylık 14 bin 863 TL, günlük ise 495,45 TL olacak.

GSS PRİMLERİNDE ARTIŞ

Genel Sağlık Sigortası primleri Aralık 2025 tarihinden itibaren yükseldi. GSS prim oranının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkması sonrasında, ödenecek prim tutarı en düşük aylık 1981,8 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da değişecek. Yeni asgari ücret zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 13 bin 212 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 424 TL olarak uygulanacak.

İşsizlik maaşı sigortalının son 4 aylık prim esas kazancına göre belirleniyor. İşsizlik maaşının alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınır ise yüzde 8o olarak uygulanıyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİSİ ARTACAK

Bireysel Emeklilik kesintisi brüt asgari ücretin yüzde 3'ü olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret zammı ile birlikte BES kesintisi 990,9 TL olarak uygulanacak.

STAJYER MAAŞLARI ARTACAK

Zorunlu staj dönemi için şirketlerde istihdam edilen stajyerlere asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret ödemesi yapılıyor. 2025 yılı itibarıyla stajyer maaşı 8 bin 422,5 TL olarak uygulanıyor.