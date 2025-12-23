Türkiye’de ve dünyada giderek yaygınlaşan vitamin eksiklikleri, birçok kronik hastalık ve rahatsızlığın temel nedenleri arasında yer alıyor. Beslenme alışkanlıklarının bozulması, hazır gıda tüketiminin artması, toprak fakirleşmesi ve güneş ışığından yeterince faydalanılamaması vitamin eksikliklerini tetikleyen başlıca nedenler arasında gösteriliyor. Yapılan araştırmalar, Türkiye’de özellikle D vitamini ve B12 eksikliğinin yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. İrem Özçelik, vitamin eksikliklerinin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini belirterek, düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Kendinizi iyi hissetseniz bile kontrollerinizi yaptırın

Vitamin eksikliklerinin sessiz seyredebildiğini ifade eden Özçelik, "Kişinin kendini iyi hissetmesi vitamin eksikliği olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle düzenli kan tahlilleri yaptırılmalıdır. Ayrıca vitamin takviyeleri mutlaka doktor veya diyetisyen kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.

D vitamini eksikliği yaygın

Türkiye’de D vitamini eksikliğinin oldukça sık görüldüğünü belirten Özçelik, bu durumun kemik erimesi, kas-eklem ağrıları, bağışıklık sisteminde zayıflık ve yorgunluk gibi sorunlara yol açtığını ifade etti. Özçelik, güneşten yeterince faydalanmanın ve gerekli durumlarda takviye kullanılmasının önemine değindi.

B12 eksikliği unutkanlığa yol açabiliyor

B12 vitamini eksikliğinin özellikle vejetaryenler ve ileri yaş grubunda sık görüldüğünü belirten Özçelik, "B12 eksikliği kansızlık, unutkanlık, el ve ayaklarda uyuşma gibi nörolojik belirtilerle kendini gösterebilir" diye konuştu.

Demir eksikliği kadınlarda daha sık

Demir eksikliğinin özellikle kadınlar ve çocuklarda yaygın olduğunu söyleyen Özçelik, bu durumun halsizlik, saç dökülmesi ve çarpıntıya neden olabildiğini ifade etti. Demir emiliminin C vitaminiyle artırılabileceğini de sözlerine ekledi.

C vitamini bağışıklık için önemli

C vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Özçelik, sigara içenler ve stres altında olan bireylerin bu vitamine daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

A vitamini göz sağlığını etkiliyor

A vitamini eksikliğinin gece körlüğü ve bağışıklık sorunlarına yol açabildiğini belirten Özçelik, dengeli beslenme ile bu eksikliğin önlenebileceğini söyledi.

Folik asit gebelikte hayati öneme sahip

Folik asit eksikliğinin gebelikte ciddi sorunlara neden olabileceğini vurgulayan Özçelik, gebelik planlayan kadınların mutlaka folik asit takviyesi alması gerektiğini belirtti.

K vitamini kanama riskini artırıyor

K vitamini eksikliğinin kanama eğilimine yol açabileceğini ifade eden Özçelik, özellikle uzun süre antibiyotik kullanan bireylerin bu açıdan dikkatli olması gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. İrem Özçelik, vitamin eksikliklerinin erken teşhisle kolaylıkla tedavi edilebileceğini belirterek, bilinçsiz takviye kullanımından kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.