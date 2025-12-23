Sezon başında Karşıyakaspor'dan transfer edilen Yasin Ozan, bu sezon kupa maçları dahil 19 karşılaşmanın 15'inde ilk 11'de forma giyerek 1290 dakika sahada kaldı.

Ligde oynanan 4 lig maçı ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında yedek kulübesinde yer alan tecrübeli golcü, Küçükçekmece Sinopspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 2 güzel golün ardından sırtına geçirdiği formayı bir daha çıkarmadı.

Teknik Direktör İsmail Güldüren'in en güvendiği isimlerden biri olmayı başaran Yasin Ozan, hocasının güvenini de boşa çıkarmadı.

8 MAÇTA 9 GOL ATTI

Ziraat Türkiye Kupası eleme maçında Küçükçekmece Sinopspor'a 2, lig maçlarında ise Kastamonuspor, Beykoz Anadolu, Bucaspor, Kepezspor, 24 Erzincanspor, Ankaragücü ve Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmalarında birer gol atarak, toplamda 9 gole ulaştı.

KARİYER REKORUNU KIRABİLİR

Bordo Beyazlı kulüpte kendini yeniden bulan Yasin Ozan, ligin ikinci yarısında oynanacak olan 17 karşılaşmada 5 gol daha atarsa bir sezonda kendi kariyer rekorunu da kırmış olacak.

Profesyonel olarak ilk formasını 23 yaşında Orduspor'da giyen oyuncu yarım dönem kaldığı kulüpte 1 gol attıktan sonra Gaziantep FK'ya transfer oldu. 1,5 yıl Gaziantep forması giyen Yasin Ozan, 48 maçta sadece 813 dakika forma şansı bularak 3 gol atma başarısı gösterdi.

2016-2017 sezonunda Denizlispor'a transfer olan golcü isim burada kaldığı 1,5 sezonda 50 maçta 27 kez ilk 11'de oynama şansı yakalayıp 3 bin 83 dakika sahada kalıp 8 gol katkısı verdi.

2017-2018 sezonunun devre arasında Şanlıurfaspor'un yolunu tutan oyuncu, yarım sezon kaldığı kulüpte 6 maçta ilk 11'de oynama şansı yakalayıp 478 dakika sahada kalarak 2 gol atma becerisi gösterdi.

2018-2019 sezonunda Giresunspor'a transfer olan Yasin Ozan, 11 maçta sadece 3 kez ilk 11'de forma şansı yakaladı, ancak gol atamadı.

2019-2020 sezonunda ise futbolcu fabrikası olarak bilinen Altınordu'ya transfer olan golcü isim, 25 maçın 14'ünde ilk 11'de forma giyerek 4 gol katkısı verdi.

2020-2021 sezonunda yine Giresunspor'a dönen oyuncu, sadece 127 dakika forma giydiği sezonda gol katkısı veremedi.

Yasin Ozan 30 yaşına geldiğinde golcülük yeteneğini herkese gösterdiği yıl oldu. 2021-2022 sezonunda transfer olduğu Uşakspor'da 31 maçın 28'inde ilk 11'de forma giyme şansı yakalayıp, sahada kaldığı 2 bin 534 dakikada 12 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2022-2023 sezonunda ise bu kez Düzcespor'un yolunu tuttu. Burada da 36 maçın 30'unda ilk 11 forması giyen oyuncu bir sezon önceki gol rekorunu kırarak 13 gole ulaştı.

Adından söz ettirmeyi başaran Yasin Ozan, 2023-2024 sezonunda ise Karşıyaka'nın yolunu tuttu. Burada 2 sezonda 42 maçta 21 kez ilk 11 'de forma giyen ve sahada 2 bin 63 dakika forma giyen oyuncu 10 gol kaydetti.

34 yaşına gelen Yasin Ozan, sezon başında Sultan Su İnegölspor'a transfer edildi.

143 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR

Ligin ilk maçlarında yedekte olmasına rağmen, sonradan takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başaran Yasin Ozan, Sultan Su İnegölspor formasıyla çıktığı maçlarda 143 dakikada 1 gol katkısı vermeyi başardı. Bu performansını devam ettirmesi durumunda Yasin Ozan'ın Düzcespor formasıyla kaydettiği 13 gollük rekoru egale etmesine kesin gözüyle bakılıyor.