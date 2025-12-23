Bursaspor, Somaspor maçında taraftarların sebep olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle ceza almasının ardından ilginç bir gelişmeye sahne oldu. Kulüp Başkanı Enes Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cezanın duyurulmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından kulübün bağış hesabına binlerce destek geldiğini açıkladı.

Enes Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Az önce kulübümüzün mali asbaşkanı ile görüştüm. TFF'den verilen ceza ile ilgili, kulübümüz hesaplarına Türkiye'nin dört bir yanından binlerce bağış geldiğini gördüm. Bazen dil susar, yürek konuşur. İyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun.