Bu kapsamda, belediye tarafından yeni evlenecek bin çifte yönelik kapsamlı bir eğitim programı başlatıldı. Eğitimlerde, evlilik öncesi aile kurumunu tanıma, evlilik sonrası çocuk yetiştirme, kariyer planlaması ve yetişkinlik döneminde hayat dengesi kurma gibi başlıklarda bilgi veriliyor.

Yıldırım Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü bünyesinde başlayan eğitim programı, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen "Aile Çalıştayı" ile bu alandaki çalışmalar desteklenirken, belediye ayrıca bin çifte nikah ve düğün desteği sağlayacak yeni bir projeyi de hayata geçirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türk toplumunun özünü oluşturan ailenin, sadece bireylerin değil, aynı zamanda devletin de sağlıklı işleyişinde kritik bir role sahip olduğunu belirtti. Ailenin korunması ve güçlendirilmesinin, milli ve manevi değerlerin muhafazası açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Yılmaz, aile içi iletişim, rollerin paylaşımı, finansal planlama ile evlilikte hak ve sorumluluklar gibi konularda verilecek eğitimlerle sağlam temeller üzerine kurulu ailelerin oluşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.