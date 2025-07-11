Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi sınavının ardından Yıldırım Belediyesi, öğrencilere rehberlik desteği vermeye hazırlanıyor. Öğrenciler, 16, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde yer alan Tercih Danışmanlığı Merkezi’nden 10.00 ile 18.00 saatleri arasında faydalanabilecek. Yıldırım’da 8 binden fazla öğrencinin sınava girdiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tercih döneminin sınav kadar önemli olduğunu ve bu sürecin doğru yönetilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Öğrencilerin hayallerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak istediklerini belirten Yılmaz, gençlerin mutlu olacakları liselere yerleşmesini temenni ettiklerini söyledi.

Kaynak: Bülten