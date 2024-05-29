Bursa Valiliği’nin destekleriyle, Yıldırım Belediyesi tarafından restore edilen, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan Birlik Vakfı Akif Emre Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Yıldırım’da Birlik Vakfı Akif Emre Kültür Merkezi hizmete açıldı. Törene, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Eski Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Eski AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar ile diğer davetliler katıldı.

Kültür merkezi açılışıyla eş zamanlı düzenlenen Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki eserlerden oluşan ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi’nde, geleneksel İslam sanatının seçkin örneklerini bir araya getiren 24 hattata ait 41 esere yer verildi. Sergi, 14 Haziran’a kadar her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

“En büyük şehir gönüldür”

İçerisinde nesillerin yetişmesine katkı sunacak mekanları inşa etmeye gayret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Valiliğimiz ve Birlik Vakfı iş birliğinde şehrimize kazandırdığımız kültür merkezi açılışı hayırlı uğurlu olsun. Bu esere benzer birçok değeri Bursa’mıza kazandırmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki en büyük şehir gönüldür. Bu yüzden önemli olan da gönül yapmaktır. Bu kültür merkezinin Akif Emre’nin izinden gidecek bir neslin yetişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bursa sizinle güzel” diye konuştu.

Akif Emre Kültür Merkezi ile sergiyi aynı gün açmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar törene katılan herkese teşekkür etti. Bayraktar, “Bugün vakfımızın kuruluşunun 29’uncu yıl dönümü olduğu için bizler için anlamı farklıdır. Başta Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sergimiz 14 Haziran’a kadar açık olacak. Allah Bursa’mıza daha fazla böyle güzel yer kazandırmayı nasip etsin” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, serginin açılışında, holding olarak toplumu ortak paydada bir araya getiren sanatsal ve sosyal faaliyetlerle fayda sağlamayı önemsediklerini söyledi. Taşkın, “Sergimizde, Hafız Osman, Sultan 3. Ahmed, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hamid Aytaç gibi üstatların yanı sıra Hasan Çelebi, Ali Toy ve Ferhat Kurlu gibi günümüz hattatlarının da eserleri ziyaret edilebilecek. Meşhur hattatların kaleminden çıkan bu 41 eser, bizleri halk sanatında adeta görsel bir yolculuğa çıkarırken manalarıyla da tefekkür etmemize vesile olacak” dedi.

Program kurdele kesilmesi ile sona erdi.