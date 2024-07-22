Yıldırım Belediyesi, Demetevler Mahallesi 3. Bölge İmar Uygulaması kapsamında tapu işlemlerini tamamlayarak 1.237 hak sahibine tapularını teslim etti. Değirmenönü Cumalıkızık, Karapınar, Yunusemre, Sinandede, Arabayatağı, Mevlana ve Mimarsinan mahallelerinden sonra, 37 hektarlık alanda yapılan imar uygulaması sonucunda hak sahiplerine resmi imar parselli tapular verildi. Tapu dağıtım töreni, Demetevler Spor Tesisi'nde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Demetevler Mahallesi Muhtarı Ali Orhan ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Yılmaz, 2019 yılından bu yana 15 bin tapu dağıtıldığını belirterek, Değirmenönü Cumalıkızık, Karapınar, Yunusemre, Sinandede, Arabayatağı, Mevlana ve Mimarsinan mahallelerinde yapılan imar uygulamalarıyla bu tapuların verildiğini söyledi. Ayrıca, 2007 yılında yapılan Demetevler Mahallesi 3. Şuyulandırma Bölgesi imar uygulamasının davalar sonucunda iptal edildiğini ve 2008'den bu yana bölgede ruhsat verilmediğini vurguladı.

Başkan Yılmaz, Demetevler pazar alanının kapalı pazar alanına dönüştürüleceğini belirtti. 370 bin metrekarelik alanda yapılan imar uygulamasında, 162 bin metrekarelik yapı adası, 10 bin 400 metrekarelik yeşil alan, 28 bin 400 metrekarelik eğitim tesis alanı, 3 bin 200 metrekarelik sağlık tesis alanı ve 6 bin 800 metrekarelik spor tesis alanı oluşturulduğunu söyledi. Ayrıca, bölgede dere ıslahı çalışmalarının da yapılacağını ve bu yıl içerisinde tamamlanacağını açıkladı.