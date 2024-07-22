Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan FETÖ mahkumu hayatını kaybetti.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Bandırma yapılanmasında görev aldığı suçlamasıyla 2020 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fahrettin İşgüder, kaldığı Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda rahatsızlandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan İşgüder, hayatını kaybetti.
Fahrettin İşgüder’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kaynak: iha