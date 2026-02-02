Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Bursa İRAP 2027-32 Afet Risk Azaltma Çalıştayı'nda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bugüne kadar yaklaşık 7 bin 500 bağımsız birimi kentsel dönüşüm ile Yıldırım'a kazandırdıklarını, 2029 yılına kadar 30 bin adet yeni bağımsız birimi de kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 11 ilde teslim edilen ev sayısının 500 bine yaklaştığını belirten Yılmaz, "Çoğu gelişmiş ülkenin dahi ulaşamayacağı, Türkiye'de birçok siyasi liderin hayal bile edemediği bu başarı, bize afet sonrası iyileştirme çabalarında bir başarı kriteri sunmaktadır" dedi.

Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde başlayan çalıştay, 2 gün sürecek. Açılış konuşmasında salondakilere seslenen Başkan Yılmaz, "Bursa'nın geleceğini daha güvenli temeller üzerine inşa etmek, yarınlarımızı öngörülebilir risklerin yıkıcı etkisinden korumak adına düzenlediğimiz bursa İrap 2027-32 Afet Risk Azaltma Çalıştayı çok önemlidir. Yaşadığımız çağda, küresel ölçekte değişen dinamikler kentleri daha önce hiç olmadığı kadar büyük tehditlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Günümüzde bu afetlerin hem sayısı hem de sıklığı hızla artmakta, buna bağlı olarak sosyal, ekonomik ve çevresel kayıp risklerimiz her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle artan seller, heyelanlar, orman yangınları ve depremler gibi doğa olaylarının yanı sıra; sanayi kazaları ve kimyasal sızıntılar gibi insan eliyle tetiklenen riskler de kent yaşamını doğrudan tehdit etmektedir.

ancak bu tablo karşısında çaresiz değiliz. Zira modern afet yönetiminde paradigmanın değiştiği bir noktadayız.

afetlerle mücadelede yalnızca olay anına ve sonrasındaki müdahaleye odaklanmak artık yeterli değildir. Asıl olan, afetler gerçekleşmeden önce riskleri doğru tespit eden, önceliklendiren ve bu riskleri sistematik olarak azaltmayı hedefleyen bir yönetim anlayışını hayata geçirmektir. Bu proaktif yaklaşım, sadece bir tercih değil, bursa gibi stratejik öneme sahip bir şehir ve tüm şehirlerimiz için adeta bir zorunluluktur. Yürütülecek bir çalışma, tek bir afet türüne değil, tüm riskleri kapsayan 'bütünleşik bir yaklaşıma' sahip olmalıdır" dedi.

"İl afet risk azaltma planları, sıradan birer rapor değildir"

Bu bütünleşik yaklaşımın kurumsal ve bilimsel zemini, bugün üzerinde çalıştığımız stratejik belgelerde vücut bulacağını belirten Başkan Yılmaz, "kentimizi güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için hazırlanan "il afet risk azaltma planları", sıradan birer rapor değildir. Bursa il afet risk azaltma planı ilimizin ve ilçelerimizin geleceğini koruma altına alan hayati birer yol haritasıdır. Bilimsel veriler üzerine inşa edilen bu uzun vadeli planlama, Bursa'nın savunma kalkanını oluşturmaktadır. Bursa il afet risk azaltma planı çerçevesinde yürüteceğimiz çalışmalarla; daha güvenli hayat alanları oluşturmayı, can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, afet bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymayı, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmayı ve kurumlar arası iş birliğini kalıcı hâle getirmeyi hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Türkiye'yi derinden sarsan büyük bir afet yaşadığımızı hatırlatan Başkan Yılmaz, "6 Şubat depremlerinin acısını ve sorumluluğunu yüreğimizde taşıdığımız bu haftada düzenlediğimiz bu çalıştay, 'bir daha aynı acıları yaşamamak' için atılmış son derece kıymetli bir adımdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 6 Şubat depreminin yaralarını saran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inşa edip teslim ettiği ev sayısı 500 bine yaklaştı. Dünya ölçeğinde çoğu gelişmiş ülkenin dahi ulaşamayacağı, Türkiye'de ise birçok siyasi liderin hayal bile edemediği bu başarı bize afet sonrası iyileştirme çabalarında bir başarı kriteri sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"2029 yılına kadar 30 bin bağımsız birimi kentsel dönüşümle Bursa'ya kazandıracağız"

Yıldırım Belediyesi olarak 2019 yılından bugüne ilçede yürütülen imar ve kentleşme çalışmaları ile 23 mahallede 168 hektar alanda imar planı uygulama ve kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini belirten Başkan Yılmaz, "16 noktada yaptığımız kentsel dönüşüm projesinin yanında 33 farklı noktada özel sektör eliyle yürütülen kentsel dönüşüm projelerine destek verdik. 'Yıldırım'da büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz' mottosuyla yürüttüğümüz bu çalışmalarla 'En iyi riskli alan kentsel dönüşüm yapan belediye ödülüne layık görüldük. Bugüne kadar yaklaşık yeni 7 bin 500 adet bağımsız birimi kentsel dönüşüm ile ilçemize kazandırdık ve 2029 yılına kadar 30 bin adet bağımsız birimi ilçemize kazandırmayı hedeflemekteyiz. Yıldırımda geliştirdiğimiz ve başarısı tescillenmiş bu dönüşüm modelini ve tecrübemizi hiç bir siyasi ayrım gözetmeksizin, talep eden her bir belediyemizle paylaşmaya ve yaygınlaştırmaya da hazırız" dedi.

Yıldırım'da yeni yapılacak binalarda, 50 bağımsız bölüm ve üzeri yapı projelerinde afet ve acil durum konteyneri konulması, belediye meclisimizin kararıyla zorunlu hâle getirildiğini belirten Başkan Yılmaz, "Bursa İl AFAD Müdürlüğü ve muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizde oluşturduğumuz afet gönüllüleri ekipleriyle eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek her bir hemşehrimizin farkındalığını artırmayı, mahallelerimizi daha dirençli hale getirmeyi hedefliyoruz. Yine Türkiye'de ilk defa tüm muhtarlarımıza telsiz dağıtarak afet anında kesintisiz iletişimi hedefledik. Kapalı pazar alanlarımızı, kent parklarımızı afet anında ihtiyacımıza cevap verecek bir altyapıyla donatıyoruz. 7 yıl içerisinde Deliçay üzerinde yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirerek ovamızı sel baskınlarına karşı daha dirençli hale getirdik. Yıldırım Belediyesi olarak zikrettiğimiz adımlar başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdik. Yeni projelerle de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Elbette diğer ilçelerimizde de benzer süreçler yürütülüyor. Aynı özen, çaba ve vizyonla başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere tüm ilçe belediyelerimizle birlikte yetkimizi, gücümüzü ve kaynaklarımızı ortak bir sinerjiyle kullanarak Bursa'yı daha dirençli bir kent haline getirebiliriz" dedi.

AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ise, "İRAP, bir iyi niyet beyanı değildir. Açık, bağlayıcı ve ertelenmez bir kamu sorumluluğudur. Bursa olarak 2021 yılında yapılan 5 yıllık 122 eylemi içinde barındıran planı, uygulama sürecinde homojen olmadığını ortaya koymuştur. Bugün Yıldırım ilçesinde başlatılan 2027-2032 dönemi İRAP hazırlık süreci, bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Çalışmalar ilçelerden başlayarak il geneline yayılan tüme varım esaslı metodolojide yürütülecektir. Yıldırım ilçesinde elde edilecek çıktılar, izleyen aylarda Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu, İnegöl ve diğer ilçelerde yapılacak çalıştaylara ışık tutacaktır" diye konuştu.