Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda toplam 4,2 milyar TL hesap hareketi tespit edilen 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23’ü tutuklanırken, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 20 taşınmaz, 55 araç ve 1.145 banka hesabına el koyma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca 12 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.

Operasyon, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü. 45 farklı adrese, 545 jandarma personelinin katılımı ve Jandarma İHA (JİHA) desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin, vatandaşlara faizle borç para verdikleri, yüksek faizli borçlar karşılığında çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen vatandaşların mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla devraldıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Organize suç örgütleri ve çetelerle nasıl kararlılıkla mücadele ediyorsak, tefecilere karşı da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.