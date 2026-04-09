CHP’li belediye meclis üyelerinin katılmadığı seçimli toplantı da Cumhur İttifakı temsil eden AK Parti, MHP ve BBP üyeleri tam kadro hazır bulundu. Meclis toplantısına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz başkanlık yaptı.

İLK OTURUM

Yılmaz başkanlığında yapılan ilk oturumda meclis üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçiminde oy kullandı. Yapılan tek adaylı ilk oturumun sonucunda AK Parti adayı Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba, 61 oy aldı. Kanuna göre ilk oturumda 3’te 2’i çoğunluk arandığından başkan seçilemedi. İkinci oturum saat 13.00’te yapıldı.

İKİNCİ OTURUM

İkinci oturumda meclis üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçiminde oy kullandı. İkinci oturumunda Şahin Bina 60 oy aldı. Oturumda 3’te 2’i çoğunluk arandığından başkanlık seçimi üçüncü oturuma ertelendi.

ÜÇÜNÜ OTURUM

Ara verilmeden başlayan üçüncü oturumda, 61 oy alan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yeni başkan vekili seçildi.

Seçimin ardından oturumda bulunan belediye Başkanları ve meclis üyeleri yeni Başkan Şahin Biba’yı ayakta alkışladı.

ŞAHİN BİBA KİMDİR?

‎1982 yılında Kosova’da doğdu. 2006 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılından bu yana serbest mimarlık bürosu sahibi olarak yurt içi ve yurt dışında proje tasarımı ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 2016-2018 yılları arasında İl Başkanlığı bünyesinde Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nda görev aldı. 2018-2020 yılları arasında Nilüfer İlçesi’nde Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı ve çeşitli komisyonlarda görev yürüttü. 2021-2024 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. ‎31 Mart 2024’ten bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyeliği ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. AK Parti teşkilatlarında uzun süredir aktif ve stratejik roller üstlenen Şahin Biba, mimarlık ve şehircilik alanındaki mesleki birikimini yerel yönetimler alanındaki tecrübesiyle birleştirerek çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ