Yıldırım Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen El Emekleri Festivali, 2 gün boyunca Bursa'ya renk kattı.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendirmek için önemli çalışmalara imza atan Yıldrım Belediyesi, örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel 6. El Emekleri Festivali binlerce Bursalıyı buluşturdu. Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı'ndaki festivalde, YIL-MEK kursiyerleri ile kadın kooperatiflerinin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı ürünler görücüye çıktı. Festival kapsamında; el emeği stantları, çocuklara yönelik etkinlikler, atlı gösteriler düzenlendi. Ayrıca Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Cengiz Özkan Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşatırken, Nermin Öztürk Söyleşisi de büyük ilgi gördü. Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalin açılış programına ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanısıra; AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, siyasi parti temsilcileri, Filistinli kadınlar ve vatandaşlar katıldı. Festivalin açılışında yaptığı konuşmada kadının önemine dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz, 'Biz Yıldırım'da şuna yürekten inanıyoruz: kadının güçlenmesi, ailenin güçlenmesidir. Ailenin güçlenmesi ise mahallenin, şehrin ve nihayetinde ülkenin güçlenmesidir. Bu anlayışla siz değerli kadınların sosyal hayatta, üretimde, eğitimde, kültürde ve ekonomide daha aktif şekilde yer almanız için çalışıyoruz. Hayatın her alanında söz sahibi olmanızı; üretken, güçlü ve özgüvenli bireyler olarak varlık göstermenizi önemsiyoruz' dedi.

Kadınlara yönelik proje ve çalışmalardan söz eden Başkan Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da hayata geçirdiğimiz çalışmaların her biri, kadınların emeğine duyduğumuz saygının bir göstergesidir. Bu amaçla kadın kooperatiflerimizin kurulmasına öncülük ettik. kooperatiflerimizi kurmakla da yetinmedik. Mekan temininden makine ve teçhizat desteğine, eğitimden proje hazırlamaya, üretimden pazarlamaya kadar ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olduk. Bugün ilçemizde faaliyet gösteren 14 kadın kooperatifimiz; tarımdan gıdaya, tekstilden el sanatlarına kadar birçok alanda üretim yapıyor. Kadınlarımız birlikte üretiyor, birlikte öğreniyor ve birlikte kazanıyor' ifadelerini kullandı.

Yıl-Mek kursları ile binlerce kadının hayatına dokunduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım Kaymakamlığımız ve Yıldırım Halk Eğitimi Merkezimizle birlikte sürdürdüğümüz Yıl-Mek kurslarımız da kadınlara yönelik çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bugün Yıl-Mek çatısı altında 11 farklı alanda, 57 branşta ve 30 eğitim merkezinde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu kurslarla kadınlarımızın meslek edinmesini, öğrendikleri becerileri üretime dönüştürmesini ve istihdama katılmasını hedefliyoruz. Dikişten el sanatlarına, giyim üretiminden gıdaya, geleneksel sanatlardan mesleki ve teknik eğitimlere kadar birçok branşta hizmet veriyoruz. Kurslarımızda eğitim alan kadınlarımızın bir bölümü işe giriyor, bir bölümü kendi ürününü hazırlayıp satıyor, bir bölümü de kooperatiflerimizde üretime katılıyor. Hanımeli Çarşımızı da kadınların el emeği göz nuru ürünlerini hemşehrilerimizle buluşturmaları için hayata geçirdik. Kadınlar burada ürünlerini sergiliyor, müşterileriyle doğrudan iletişim kuruyor ve emeklerinin karşılığını alıyor' dedi.

Kadınlara yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı üzere; kadınlarımız milletimizin mayası, ailemizin direği ve toplumumuzun vicdanıdır. Geleneksel El Emekleri Festivalimiz, emeğin, üretimin ve birlikteliğin bayramıdır. Bu festival; bir yıl boyunca gecesini gündüzüne katan, günlük sorumlulukları arasında üretime zaman ayıran kadınların emeğinin kutlandığı özel bir buluşmadır.Bu yıl ki festivalimizde özel misafirlerimiz de yer alıyor. Filistin'den gelen girişimci hanımlarımız ülkelerinde ürettikleri ürünleri festivalimizde sergiliyorlar. Bunun bizim için büyük bir mutluluk olduğunu da belirtmek isterim.Bu anlamlı buluşmanın; festivalimizi farklı şehirlerden ve ülkelerden üretken kadınları bir araya getiren güçlü bir buluşmaya dönüşmesi adına atılmış önemli bir adım olmasını temenni ediyorum. Yıldırım Belediyesi olarak her şartta yanınızda olmaya, üretim yolculuğunuzu desteklemeye, sizler için yeni imkanlar oluşturmaya ve emeklerinizi daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.