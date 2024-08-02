Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süresi uzatıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 YKS tercihleri için tanınan süre, adayların daha geniş bir zaman diliminde tercih yapabilmeleri amacıyla uzatıldı. Yeni süre zarfında adaylar, tercihlerini yeniden gözden geçirme ve gerekli düzenlemeleri yapma fırsatı bulacak.

Uzatma kararının, adayların tercih yaparken daha dikkatli ve bilinçli seçimler yapabilmelerini sağlamak amacıyla alındığı belirtilirken, ek süre ile birlikte tercihlerin son teslim tarihi ise ilerleyen günlerde duyurulacak. Eğitim hayatına yön vermek isteyen birçok aday için bu ek süre, doğru programları seçme ve kariyer hedeflerini belirleme açısından önemli bir fırsat olacak.