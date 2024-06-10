ASTARI YIRTIP, İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞ

Şüphelinin hafta sonu yapılan sınav öncesinde sınava girmeden ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı belirlendi.

POLİS EKİPLERİNİN DİKKATİ!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınava katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Sınav esnasında salondan çıkarıldıkları M.E.E.'nin üzerinde arama yapan polis ekipleri, şahsın ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti. Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında 'router' denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.

YAPAY ZEKA KULLANMIŞ

Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından '6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet' suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B.’de yakalandı. İşlemlerinin ardından Isparta adliyesine sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.