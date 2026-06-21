Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörü Sibel Durak ve bölüm başkanları AYT sınavını ve soruları değerlendirdi. Durak, YKS gibi sıralama sınavlarında 'Nasıl bir sınavdı' sorusunun cevabının, Türkiye geneli net ortalamaları ve standart sapma değerleriyle şekilleneceğinin unutulması gerektiğini belirtti. Bu nedenle sınav sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde 'kolay' ya da 'zor' algısının tek başına yeterli bir gösterge olmayacağına dikkat çeken Durak, 'Asıl belirleyici unsurun tüm adayların performans dağılımı olacağı bilinmelidir. Ancak 2026 AYT'nin en zorlayıcı sorularının Türk Dili ve Edebiyatı soruları olduğu söylenebilir. Bu durum, Eşit Ağırlık ve Sözel puan türlerinden tercih yapacak adayların sıralamasında bu yıl Türk Dili ve Edebiyatı'nın daha etkili olacağını düşündürmektedir' dedi.

Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayları artık önemli bir tercih dönemi beklediğini ifade eden Durak şunları söyledi:

'Bu dönem, yalnızca puan ve sıralama verilerinin dikkate alındığı teknik bir süreç olarak görülmemeli; öğrencinin ilgi alanları, güçlü yönleri, kişilik özellikleri, mesleki beklentileri ve yaşam hedefleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Sağlıklı bir tercih süreci için adayların üniversiteleri, bölümleri, akademik program içeriklerini, mezuniyet sonrası olanakları ve mesleki gelişim alanlarını bütüncül biçimde araştırmaları önem taşımaktadır. Öğrencinin hedeflediği bölüm ya da üniversiteye ilişkin beklentisi sınav sonucu ile örtüşmeyebilir. Bu durumda alternatif seçeneklerin önceden değerlendirilmiş olması, öğrencinin kendini çaresiz hissetmesini önler ve tercih sürecini daha yönetilebilir hâle getirir. Ailelerin tutumu da en az öğrencinin araştırma süreci kadar belirleyicidir. Ebeveynlerin sınav sonucuna ilişkin eleştirel, kıyaslayıcı ya da yargılayıcı ifadelerden uzak durmaları; bunun yerine çocuklarını dinleyen, anlamaya çalışan ve seçenekleri birlikte değerlendiren bir yaklaşım benimsemeleri gerekmektedir. 'Ben sana söylemiştim' ile başlayan cümleler, akranlarla yapılan karşılaştırmalar ya da geçmiş emeklerin hatırlatılarak baskı unsuru hâline getirilmesi, öğrencinin tercih dönemine daha kaygılı ve savunmacı bir ruh hâliyle girmesine neden olabilir. Sonuç olarak, YKS süreci yalnızca sınav performansından ibaret değildir. Adayların bundan sonraki adımda doğru bilgiye ulaşmaları, gerçekçi alternatifler oluşturmaları, kendi ilgi ve yeterliliklerini tanımaları ve aileleriyle destekleyici bir iletişim içinde karar vermeleri büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde adayların yalnızca aldıkları puana değil, geleceklerini şekillendirecek bilinçli ve dengeli kararlar almalarına odaklanılmalıdır.'

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş Cihanoğlu ise, '2026 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Testi, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı kazanımlarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Soruların genel yapısı incelendiğinde, yalnızca temel kazanımların ve sık karşılaşılan edebî bilgilerin değil, öğretim programında yer alan daha detaylı bilgi basamaklarının da ölçüldüğü görülmüştür. Bu yönüyle sınav, alan bilgisi güçlü olan öğrencileri ayırt etmeye yönelik bir yapı taşımaktadır. Soru kurgularında, yazar ve eserlerle ilgili genel bilinen özelliklerin yanında daha az öne çıkan özgün edebî niteliklere de yer verilmiştir. Bu durum, yalnızca anahtar kavramlar üzerinden hızlı sonuca ulaşmaya çalışan öğrenciler için sınavı zorlayıcı hâle getirirken düzenli tekrar yapan ve edebî dönem, sanatçı, eser ilişkisini bütünlüklü öğrenen öğrenciler için avantaj sağlamıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Testi'nin, öğretim programı sınırları içinde kalan ancak seçiciliği yüksek sorulardan oluşan; konu tekrarlarını ihmal etmeyen ve edebiyat alan bilgisine hâkim öğrencilerin başarılı olabileceği nitelikte bir sınav olduğu söylenebilir' dedi.

Matematik Bölüm Başkanı Zafer Aşkın da 2026 yılı AYT Matematik sorularının, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nda yer alan kazanımlarla uyumlu şekilde hazırlandığını ifade ederek, 'Soruların genel yapısı incelendiğinde, temel kavram bilgisi ile işlem becerisini ölçen, düzenli tekrar yapan ve yeterli düzeyde soru pratiği bulunan öğrencilerin çözebileceği nitelikte olduğu görülmektedir. Sorular açık ve anlaşılır bir dille hazırlanmış; öğrencilerde görsel ya da anlamsal karmaşıklığa yol açabilecek soru tiplerine yer verilmemiştir. Bu yönüyle sınavın, önceki yıllara kıyasla daha sade bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 AYT Matematik Testi'nin, geçen yılki sınavla benzer bir güçlük düzeyine sahip olduğu; temel kazanımlara hâkim, işlem becerisi gelişmiş ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav niteliği taşıdığı görülmektedir' diye konuştu.

Geometri Bölüm Başkanı Ömer Arat ise, '2026 AYT Geometri soruları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nda yer alan kazanımlarla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, bu yıl sözel ifade içeren ve çizim becerisi gerektiren soru sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Sorular, temel geometri bilgisiyle birlikte şekil yorumlama, doğru çizim yapma ve verilen bilgileri uygun biçimde ilişkilendirme becerilerini ölçmeye yönelik bir yapıdadır. Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 AYT Geometri sorularının; temel geometri kurallarına hâkim, şekil üzerinde yorum yapabilen ve çizim becerisini doğru kullanabilen öğrencilerin başarılı olabileceği nitelikte hazırlandığı söylenebilir' ifadelerine yer verdi.

Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar da fizik sorularına değinerek, '2026 AYT Fizik soruları, 11. ve 12. sınıf öğretim programında yer alan konuları ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Soruların tamamı fizik dersi öğretim programındaki kazanımlarla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Sınavda 11. sınıf konularından 7 adet, 12. sınıf konularından 7 adet soru sorulmuştur. Sorular, öğrencilerin konuya hâkimiyetini, bilgiyi günlük yaşamdan verilen örnekler çerçevesinde analiz etme ve muhakeme etme becerilerini ölçen bir yapıya sahiptir. Sorular açık, anlaşılır ve doğru yanıta ulaşmayı kolaylaştıracak biçimde yapılandırılmış olup 4 soru matematiksel işlem gerektirirken, kalan 10 soru ise bilgiyi yorumlamaya yönelik hazırlanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 AYT Fizik sorularının; 11. ve 12. sınıf konularına hâkim, bilgiyi günlük hayatla ilişkilendirebilen, yorumlama becerisi gelişmiş ve yeterli düzeyde soru pratiği yapmış öğrencilerin başarıyla yanıtlayabileceği orta güçlükte bir sınav olduğu söylenebilir' şeklinde konuştu.

Kimya Bölüm Başkanı Pınar Yiğit ise kimya sorularıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

'2026 AYT Kimya soruları, Millî Eğitim Bakanlığı Kimya Dersi Öğretim Programı'nda yer alan kazanımlarla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Soruların, 11. ve 12. sınıf konularını dengeli biçimde kapsadığı görülmektedir. Sınav genel olarak öğrencilerin kimya alan bilgisini, temel kavramlara hâkimiyetini ve üniteler arasında bağlantı kurabilme becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Sorular, kimya disiplininin temel bilgi, beceri ve yeterliliklerini kullanmayı gerektiren bir yapıdadır.Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 AYT Kimya sorularının; konuları iyi öğrenmiş, temel kavramları özümsemiş, düzenli çalışan ve yeterli düzeyde soru pratiği yapmış öğrencilerin başarılı olabileceği nitelikte bir sınav olduğu söylenebilir.'

Biyoloji Bölüm Başkanı Zahide Senem Göktaş, 2026 AYT Biyoloji sorularının da Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programı kazanımlarıyla uyumlu şekilde hazırlandığını belirterek, 'Soruların genel yapısı incelendiğinde, temel biyoloji bilgilerini ölçen, kavram hâkimiyetini ön plana çıkaran ve öğrencilerin kazanımları doğru ilişkilendirmesini gerektiren bir sınav olduğu görülmektedir. Sınavda alışılmış soru tarzlarının dışına çıkan, öğrencileri zorlayacak sıra dışı soru modellerine yer verilmemiştir. Sorular genel olarak açık, anlaşılır ve öğretim programında yer alan temel kazanımları yoklayan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle biyoloji dersini düzenli tekrar eden, temel kavramları özümseyen ve üniteler arasındaki bağlantıları kurabilen öğrencilerin soruları rahatlıkla yanıtlayabileceği söylenebilir. Bununla birlikte bazı sorular, öğrencilerin dikkatini ve konuya hâkimiyet düzeyini ölçen ayırt edici niteliktedir. Özellikle birbirine karıştırılabilen kavramlar, benzer süreçler ve 9. ile 10. sınıf kazanımları üzerine kurulan ileri düzey mekanizmalar, konuya hâkim olan öğrencilerle yüzeysel bilgiyle ilerleyen öğrencileri ayırt edici nitelikte olmuştur.Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 AYT Biyoloji sorularının, düzenli çalışan, kavram bilgisi güçlü ve biyolojik süreçler arasındaki ilişkiyi doğru kurabilen öğrencilerin başarılı olabileceği orta güçlükte bir sınav niteliği taşıdığı söylenebilir' dedi.

Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan da tarih soruları hakkında şöyle konuştu:

'2026 AYT Tarih soruları, Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programında yer alan kazanımlara uygun şekilde hazırlanmıştır. Soruların içerik ve soru tarzı bakımından geçmiş yıllardaki sınavlarla büyük ölçüde benzerlik gösterdiği görülmektedir. Sınavdaki soruların önemli bir bölümü doğrudan bilgi ve kavram hâkimiyeti gerektiren niteliktedir. Bu yönüyle sorular, öğrencilerin tarihsel olaylara ilişkin temel bilgilerini, kavram bilgilerini ve konular arasındaki bağlantıları kurabilme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Genel olarak orta güçlükte olduğu söylenebilecek 2026 AYT Tarih sorularının; düzenli tekrar yapan, tarihsel olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilen ve tarih terimlerine hâkim olan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav niteliği taşıdığı görülmektedir.'

Coğrafya Bölüm Başkanı Ümit Soykan, 2026 AYT Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinde yer alan coğrafya sorularının, beklendiği gibi 11. ve 12. sınıf öğretim programına uygun şekilde hazırlandığını ifade ederek, 'Soruların ünitelere ve sınıf seviyelerine göre dağılımının dengeli olduğu görülmektedir. Sorular açık ve anlaşılır nitelikte olup harita kullanımına önem verilmiştir. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, Türkiye ve Dünya haritalarının bu yıl daha fazla kullanılmış olması dikkat çekmektedir.Her iki testte de coğrafya sorularının genel olarak orta güçlük düzeyinde olduğu söylenebilir. Bununla birlikte soruların, geçen yılki AYT Coğrafya sorularına göre biraz daha seçici bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Sosyal Bilimler-1 testinde yer alan maden sorusu ise belirleyici nitelikteki sorulardan biri olarak değerlendirilebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 AYT Coğrafya sorularının; yıl içinde düzenli çalışan, konularla ilgili kavram ve terimlere hâkim olan, Türkiye ve Dünya haritalarını yorumlayabilen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği bir yapıda hazırlandığı görülmektedir' diye konuştu.

Felsefe Bölüm Başkanı Filiz Yıldırım da 2026 AYT Felsefe Grubu Testi sorularını değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:

'Ortaöğretim programlarında yer alan konulara uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular, genel olarak öğrencilerin alan bilgilerini ve temel kavramlara hâkimiyetini ölçmeye yönelik bir yapıdadır. Felsefe sorularında, önceki yıllara kıyasla terimsel ifadelere daha fazla yer verildiği görülmektedir. Sorular yorumdan çok kavramsal bilgiye dayalı hazırlanmış; öğrencilerin temel felsefe kavramlarını bilme ve doğru bağlamda kullanabilme yeterlilikleri ölçülmüştür. Psikoloji soruları, önceki yıllardaki yapısını sürdürerek kısa, açık ve doğrudan bilgi ölçen nitelikte hazırlanmıştır. Bu sorularda da yorumlama becerisinden ziyade kavramsal bilgiye hâkimiyet ön plana çıkmıştır. Sosyoloji soruları ise geçtiğimiz yıla benzer biçimde terim yoğunluğundan uzak bir yapıdadır. Paragrafları dikkatle okuyan öğrencilerin, alan bilgileri sınırlı olsa dahi soruları doğru yanıtlayabilecekleri söylenebilir. Bir sorunun seçeneklerinde terimsel ifadelere yer verilmiş olsa da bu ifadelerin günlük yaşamda karşılığı bulunan kavramlardan oluşması, sorunun öğrenciler tarafından çözülebilirliğini artırmıştır. Mantık sorularında ise önceki yıllardan farklı olarak paragraf içermeyen, doğrudan kavramsal bilgiyi ölçen sorulara yer verilmiştir. Öğrencilerin temel mantık ve sembolik mantık kavramlarına hâkimiyetleri bu alandaki başarılarını belirlemiştir. Özellikle sembolik mantık sorusunun önceki yıllardan farklı bir tarzda sorulması, yalnızca konu bilgisini değil, öğrencilerin işlem becerilerini de ölçmeye yönelik bir yapı ortaya koymuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 Felsefe Grubu Testi'nin, temel kavramlara hâkim, alan bilgisini doğru bağlamda kullanabilen ve dikkatli okuma becerisine sahip öğrencilerin başarılı olabileceği nitelikte hazırlandığı söylenebilir.'