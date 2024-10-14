Olay, Atatürk Mahallesi'nde, Söke-Aydın Karayolu üzerinde gerçekleşti. 54 yaşındaki Y.D., koşarak yolun karşısına geçtikten sonra cep telefonunu düşürdüğünü fark etti. Hızla geri dönerek telefonunu almaya çalışan Y.D., cihazı ayağıyla yol kenarına itmeye çalışırken, Y.Ö. (40) yönetimindeki 09 DB 737 plakalı otobüs Y.D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.D. savrularak yere düştü.

Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Y.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.