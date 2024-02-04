Bursa’da servis aracı ile otomobil sürücülerinin yol verme kavgasına servis içerisindeki yolcular da dahil olunca sokak adeta ringe döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir servis aracının sürücüsü ile otomobil sürücüsü yolda tartıştı. Sürücüler araçlarını benzinliğe çekerek tartışmaya devam etti. Tartışma bir süre sonra tekme tokat kavgaya döndü. Servisteki yolcular da kavgaya dahil olunca sokak adeta ringe döndü. Benzinlik çalışanları tarafları güçlükle ayırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı.