Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için köye gelen otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.