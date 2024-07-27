Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu ziyaret etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut makamında Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nu ağırladı. Bir araya gelen ikili Söğüt’te düzenlenen 743. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ni değerlendirdi. Bu yıl da aynı coşku ve heyecan içerisinde düzenlenecek şenlikler hakkında bilgi veren Başkan Durgut, “Belediye Başkanı olmamla birlikte ilk gerçekleştirmek için heyecan içerisinde olduğum etkinlik buydu. 6-7-8 Eylül tarihlerinde Söğüt ilçemizin kapılarını açıyoruz. Tüm Yörük Türkmen kardeşlerimizi ilçemize bekliyoruz” iadelerine yer verdi.

Ardından Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı Tatlıoğlu, Başkan Durgut’a; Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı, keyfiye, heybe ve kitap gibi çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Durgut, hediyeler karşısında teşekkürlerini ederek bu anlamlı ziyaret için mutlu olduğunu dile getirdi.