2024 yerel seçimleri için süreç hızla işlerken, YSK Başkanı Yener 1 Ocak tarihi itibarıyla seçim takvimi ve listelerin ilan edileceğini açıkladı.

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bırakırken, gözler yerel seçime çevrildi. 2024 belediye ve muhtarlık seçimleri için kollar sıvandı. Aynı zamanda 31 Mart günü gerçekleştirilmesi beklenen seçimler için takvimin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

YSK BAŞKANI TAKVİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, konuya dair Hürriyet’e konuştu.

Ahmet Yener, YSK’nın 1 Ekim tarihi itibarıyla seçmen listelerinin nüfus ve vatandaşlıktan alınacağını aktardı.

Aynı zamanda Yener, seçim takviminin başlangıcı için 1 Ocak tarihini işaret etti.

SEÇİM TAKVİMİ 1 OCAK'TA BAŞLAYACAK

İşte Ahmet Yener’in o cümleleri;

YSK olarak 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanun uyarınca, 1 Ocak’ta başlayacak seçim takvimi ile listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız

DEPREM BÖLGESİ İÇİN KOLAYLAŞTIRICI UYGULAMALAR

Seçim takvimi içerisinde nasıl ki 6 Şubat sürecinden sonra kurulumuz kolaylaştırıcı kararlar almış ise askı süresi içerisinde yine benzeri kolaylaştırıcı uygulamaları yapacağız. Deprem bölgesindekiler için rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda kurul kararıyla bir yol haritası çizeceğiz”