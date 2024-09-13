Yunanistan’dan İstanbul’a gelen 78 yaşındaki Dimitrios Papadimitriou (78) isimli Yunan turist, geçtiğimiz hafta Taksim’de gezerken kayboldu. Yunan turist 8 gün sonra Cihangir’de gezerken bulundu.

Edinilen bilgiye göre Dimitrios Papadimitriou (78) isimli Yunan turist 5 Eylül’de Taksim’de gezerken bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu. Yunan turistin ortadan kaybolduğunu fark eden ailesi arama çalışması başlatarak durumu Yunan Başkonsolosluğuna haber verdi. Bunun üzerine çalışmalar derinleştirildi. Aramalar kapsamında kayıp ilanları hazırlandı. Polis ekipleri de çalışmalara katıldı. 8 gün aradan sonra yaşlı adam Beyoğlu Cihangir’de polis ekipleri tarafından gezerken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, Yunan Başkonsolosluğuna götürüldü.