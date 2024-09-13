Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları’nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan, toplamda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen külliye ile Türkiye’nin eğitim ve bilim alanındaki hedeflerine daha da yaklaşıldığını belirtti.

Törene, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nin değerli mensupları ve öğrencileriyle buluşmanın kendisi için büyük bir heyecan olduğunu ifade ederek, üniversitenin 1981 mezunu olarak bu projeyi gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

“12 milyarlık yatırımla Türkiye'nin bilim alanındaki hedeflerine biraz daha yaklaşıyoruz”

Erdoğan, “Marmara Üniversitesi'nden mezun olmaktan gurur duyuyorum. Burayı askeri kışladan, parmakla gösterilecek bir eğitim yeri haline getirmek için çalıştık. Marmara Denizi'ne hakim külliye projemizin ilk etabını 2021 yılında tamamladık. Bu iki etapta mühendislik ve eğitim fakülteleri, siyasi bilgiler fakültesi, öğrenci merkezleri gibi alanlar yer alıyor. Türkiye'nin bilim alanındaki hedeflerine 12 milyar liralık yatırımla biraz daha yaklaşıyoruz. Bu külliyenin şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Külliyemizin inşasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

"Irkçılık adı altında Türk-İslam düşmanlığı yapılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükümet olarak, ülkemizde eğitim gören nitelikli, araştırma hevesi olan gençleri desteklemeye devam ediyoruz. Ancak, son yıllarda dışarıdan körüklenen ırkçı ve faşist ideolojiler, bu gayretlerimize sekte vurmaya başladı. Seçimlerde, adayların ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının bayraktarlığını üstlenmeleri, bu nefret dalgasını körüklemektedir. Bu ırkçı nefret, ülkemize zarar veriyor. Biz, hiçbir zaman insanları derisinin rengine, yaşadığı yere veya konuştuğu dile göre ayırmadık. Tarihimizde sömürgecilik ayıbı yoktur” şeklinde konuştu.

"TÜrk ekonomisini çökertmek için gençleri kullandılar"

Erdoğan, geçmişte Türkiye’nin zorlu dönemlerinde gençlerin istismar edildiğini ve bu sürecin ülkenin ekonomisine ve toplumsal yapısına zarar verdiğini belirtti. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbeleri öncesinde gençlerin siyasi amaçlar için kullanıldığını vurgulayan Erdoğan, "Gezi Olayları’nın doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar, dolaylı etkileriyle birlikte bu rakam daha da artıyor. Bu olaylar, ekonomik ve sosyal istikrarsızlık yaratmak amacıyla kurgulanmış bir senaryodur" dedi.

"Vatandaşlarımızı oy tercihlerinden dolayı suçlamayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların oy tercihleri nedeniyle suçlanamayacağını ve iradelerinin sorgulanamayacağını ifade etti. “Siyasetçiler olarak, milletin hakkını ve hukukunu savunmak bizim görevimizdir. Vatandaşlarımızın oy tercihlerine saygı gösteririz” dedi.

“Türkiye yüzyılını bilim ve teknolojinin yüzyılı yapacağız”

Erdoğan, Türkiye’nin üniversite sayısının 76’dan 208’e yükseldiğini belirterek, tüm illerde üniversite bulunması hedefinin gerçekleştirilmiş olduğunu kaydetti. Bilim, teknoloji ve eğitimde önemli adımlar attıklarını ve önümüzdeki dönemde bu hedeflere daha da yaklaşacaklarını söyledi. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin ülkeye, millete ve üniversiteye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, üniversite yönetimi, hocalar ve öğrencilere başarılar diledi.