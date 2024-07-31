Risâletü’n Nushiyye ve Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası’nı hazırlayan araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım bu kez “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” kitabını kültür dünyasına kazandırdı. Büyük emekle hazırlanan eser, Yunus Emre’nin fikir dünyasını tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.

Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım imzalı Yunus Emre Divânı - Karaman Nüshası’nın ardından bu eserin derinlemesine yorumunu içeren “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” adlı eserin kültür mirasımıza kazandırılmasına katkı sağladı.

Anadolu’nun yetiştirdiği en kıymetli şahsiyetlerden biri olan Yunus Emre’nin en eski Divân nüshasını gün yüzüne çıkaran araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım’ın, bu çalışmanın devamı olarak hazırladığı “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” kitabı, Duru Gıda Yayınları’ndan çıktı.

2017 yılında kültür mirasına kazandırılan Risâletü’n-Nushiyye ile Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası çalışmasının devamı olarak hazırlanan “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” kitabı, Risâletü’n-Nushiyye’nin derinlikli ve ayrıntılı incelemesini ortaya koyan tek eser olma özelliğini taşıyor.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan yazar Yusuf Yıldırım, “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” 2008’den bu yana üzerinde çalıştığım, Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyyesi’nde gelinen son nokta. Kitap, Risâletü’n-Nushiyye’yi enine boyuna açıklayan, bütüncül, kapsamlı, ayrıntılı ve derinlemesine ele alan tek eserdir” dedi.

“Tarihi bir sorumluluk üstlendik”

Yunus Emre Divânı - Karaman Nüshası ile Yunus’un misyonunu yaymak adına tarihi bir yükümlülük üstlendiklerini ifade eden Duru Gıda Onursal Başkanı İhsan Duru, “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” kitabıyla da bu çalışmayı taçlandırıyoruz. Yunus’u pek çok şehrin sahiplendiğini ancak Karaman’da tarihi kanıtlarının var olduğunu vurgulayan Duru, “Yunus Emre, özden Karamanlı’dır. Yunus adına ne varsa Karaman’da vardır. Camii, tekkesi, imareti, gerçek türbesi, gerçek mezarı ve Divânı ile Karaman Yunus’un evidir. Yunus Emre divanını Karaman’da yaz(dır)mıştır ve bu divan Yunus Emre Tekkesinde yüzyıllarca okunmuştur. Kitabın ilgili bölümlerinde görüleceği üzere divanı inceleyen tüm ilim adamları bu divanın, en eski nüsha olduğu hususunda hemfikirdir. Sayın Yusuf Yıldırım da derinlemesine araştırmalarıyla bu divanın, Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde yazıldığını ispatlamıştır. Biz bu çalışmayı destekleyerek kültür tarihimize kazandırdığımız için gurur duyuyoruz. Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım’ı bu kıymetli çalışma için tebrik ediyor teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Yunus’a dair başvuru eseri

Kültür mirasının ihya edilmesi projesi çerçevesinde desteklenen Risâletü’n-Nushiyye ile Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası, Yûnus Emre’ye ait divanların en eskisi ve en önemlisi olarak kabul ediliyor. Toplum hafızasındaki Yunus Emre bilgisinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koyan ‘Risâletü’n-Nushiyye ve Divân-ı Yûnus Emre - Karaman Nüshası’, tasavvuf şairinin hiç bilinmeyenlerine ışık tutan başvuru eseri olarak tanımlanıyor. Doğduğu ev, tekkesi, işi, ailesi, divanı, camisi ve türbesi hakkında birincil kaynak olarak nitelendiriliyor.