Ulaşım alanında kapsamlı bir çalışma programı yürüten Kestel Belediyesi, asfalt serim çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Ahmet Vefik Paşa, Vani Mehmet, Kale ve Yeni Mahalle'de asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Toplam 20 bin ton asfalt hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yıpranan yollar modern bir görünüme kavuşturulurken, ulaşım altyapısı da daha güçlü ve güvenli hale getiriliyor.

Sahada yoğun mesai harcayan Kestel Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimini titizlikle sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında yollar yenilenirken, sürüş güvenliğini artıracak düzenlemeler de eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

Başkan Erol: '20 Bin Ton Asfaltla Ulaşım Konforunu Artırıyoruz'

Çalışmaları yerinde inceleyen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçe genelinde planlanan asfalt programının kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

'Kestel'imizin her mahallesine aynı hassasiyet ve aynı hizmet anlayışıyla yaklaşmaya devam ediyoruz. Ulaşım, vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen en önemli hizmet alanlarından biri. Bu anlayışla ilçe genelinde toplam 20 bin ton asfalt serimini kapsayan kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Ahmet Vefik Paşa, Vani Mehmet, Kale ve Yeni Mahalle'mizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hedefimiz, hemşehrilerimizin daha güvenli, daha konforlu ve daha kaliteli yollarda ulaşım sağlamasıdır.'

Başkan Erol sözlerini şöyle sürdürdü:

'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, önceliklerimizi buna göre belirliyoruz. Hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadan ilçemizin her noktasına hizmet ulaştırmak için gayret gösteriyoruz'