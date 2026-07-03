Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla ilçe genelinde haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız devam ederken, aynı zamanda vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı şekilde yanıt veriyor. Bu doğrultuda Hamitler Mahallesi'ndeki 2. Tahsildar Sokak'ta süratle harekete geçen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında detaylı bir faaliyet yürüten ekipler, rögar kapakları ve kapı girişleri gibi pek çok noktayı ilaçlayarak vatandaşlara bilgiler verdi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Hamitler Mahallesi sakinleri ise özellikle yaz aylarında çoğalma gösteren haşerelere karşı gerçekleştirilen uygulamalardan memnun kaldıklarını belirterek, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Öte yandan Osmangazi Belediyesi yetkilileri tarafından haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirildiği ve bunun yanı sıra talep olduğunda anında ilgili bölgede harekete geçildiği belirtildi.