Kaza, Edremit-Balıkesir karayolu üzerinde bulunan Karayolları Deposu yakınlarındaki Sapçı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar meydana gelirken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı

Gelen ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 1 araç ve 3 personel ile hızla olay yerine çıkış yaptı. Kısa sürede kaza mahalline ulaşıldığında, kazazede sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla yara almadan çıktığı görüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yolda ve araçta gerekli güvenlik önlemleri alındı.