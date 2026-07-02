Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik”te değişikliğe gitti. Resmi düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, cep telefonu kayıt işlemlerinde yeni dönem başladı.

Yeni uygulamayla birlikte IMEI kayıt süreçlerinde SMS ile bilgilendirme dönemi sona erdi. Bundan böyle cihaz kayıt başvuruları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Düzenlemede Türkiye’de görev yapan diplomatik personel için de özel bir uygulamaya yer verildi. Büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarına ait cihazlar, misyon kimlik kartlarının geçerlilik süresi boyunca kayıtlı kabul edilecek. Kimlik kartı süresi dolan kişilere ise cihazlarını kullanabilmeleri için 120 günlük ek süre tanınacak.

Bu sürenin sonunda kayıt işlemi yapılmayan cihazların IMEI numaraları devre dışı bırakılacak ve cihazlar kara listeye alınacak. Söz konusu cihazların yeniden kullanılmaya başlanması halinde operatörler, durumu BTK’ya bildirmekle yükümlü olacak.

Öte yandan yurt dışından getirilen telefonlarda arıza nedeniyle ana kart ya da cihaz değişimi yapılması durumunda IMEI güncellemesine izin verilecek. Ancak bu işlem için değişim belgesi ve e-Devlet üzerinden başvuru şartı aranacak.

Sunulacak belgede firma bilgileri, eski ve yeni IMEI numaraları ile değişimin arıza nedeniyle yapıldığını gösteren ifadelerin açık şekilde yer alması gerekecek.

Mevcut sistemde yurt dışından getirilen telefonlar bir takvim yılı içinde 4 ay süreyle kullanılabiliyor.

Çift SIM veya e-SIM desteği olan cihazlarda bu süre 8 aya kadar çıkabiliyor.

Kullanım süresi, SIM kartın takılıp şebekenin kullanılmasıyla başlıyor ve sistem SMS bildirimi üzerinden takibi sürdürüyor.

2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Bu yüksek maliyet, birçok kullanıcıyı yurt dışı cihaz kullanımına yönlendiriyor.

Süre sonunda kayıt yapılmayan cihazların iletişimi kesiliyor ve kara listeye alınıyor. Kullanıcıların kesinti yaşamamak için kayıt süreçlerini zamanında tamamlaması gerekiyor.