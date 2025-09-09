Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkış yapacak kişilerden alınan harç bedeli 1000 lira olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışına çıkışlarda ödenecek harç miktarı artık 1000 lira olacak.

Kararın yayımlandığı tarihten sonraki 10 gün içinde yapılacak seyahatlerde ise, daha önce ödenmiş olan harç bedeli için ek bir fark talep edilmeyecek.

Daha önce söz konusu harç tutarı 710 lira olarak uygulanıyordu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu Kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.