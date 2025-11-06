Türkiye, 2026 yılında uygulanacak yeni asgari ücret için hazırlıklara başladı. Asgari ücretin ne kadar olacağı şimdiden merak konusu olurken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da dikkat çeken bir adım attı. Ülke genelinde çalışanların büyük çoğunluğu asgari ücretle çalışıyor. SGK, uzun süredir çalışanlarını asgari ücretli gösteren işletmeleri denetim kapsamına aldı. Bu yeni süreçle kurum, kayıt dışı ödemeleri tespit etmeyi ve Türkiye’deki gerçek asgari ücretli oranını ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Asgari ücretin brüt tutarı 26 bin 5 TL 5 kuruş olarak belirlendi. SGK verilerine göre bildirilen ortalama maaş ise asgari ücretin 1,83 katı, yani 47 bin 676 TL civarında. Gerçek asgari ücretli sayısını ortaya çıkarmak isteyen SGK, denetimlerini başlattı. Çalışanlarını uzun süredir asgari ücretli gösteren işverenler, kısa vadede prim maliyetlerini düşürdüklerini düşünse de, tespit edilmeleri durumunda ciddi cezalarla karşılaşacak.

Denetimler sırasında bir çalışan, “Asgari ücret gösteriliyor ama daha yüksek maaş alıyoruz” şeklinde beyan verirse, işletmeye cezai yaptırım uygulanıyor. SGK’ya eksik ücret bildiren işverenlerin ise geriye dönük olarak eksik primleri tahsil edilecek, gecikme faizi ve para cezası kesilecek, prim teşviki de sağlanmayacak. Çalışanlar ise mahkemeye başvurarak haklarını talep edebiliyor.