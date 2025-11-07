Özel Tüketim Vergisi’den muaf olarak alınan araçların, 10 yıl boyunca satılamayacağını belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, tüketicilerin en çok merak ettiği diğer konular hakkında da bilgi verdi.

Özel ihtiyaç sahibi bireyler için sunulan ÖTV’siz araç sahibi olma fırsatına ilişkin merak edilenleri açıklayan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, "ÖTV’siz araç alımlarında en az yüzde 40 yerlilik oranı aranmaktadır. Renault grubundan Clio, Megane ve Duster modelleri bu kapsamda satın alınabilir. ÖTV muafiyeti kapsamında alınan, yüzde 90 ve üzeri engellilerde bu araçları, aracı alan kişinin eşi, kanuni mümessili veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılabilir. Yüzde 90’ın altında engellilik oranına sahip şahısların satın alınan aracı sadece kendilerinin kullanabilir. Söz konusu kanun kapsamında alınan araçların satış ve devri konusu, ÖTV’den muaf olarak alınan araçların, 10 yıl boyunca satılamayacağını, satılmak istenmesi halinde muaf olunan ÖTV tutarının ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır" dedi.

Türkiye otomotiv pazarında Renault’nun gerek sıfır araç, gerekse 2. el araçta güçlü konumuna değinen Aras, markanın 2025’in ilk 9 ayında binek otomobil satışlarında liderliğini sürdürdüğünü söyledi. Yaklaşık 2 bin kişinin, e-itibarını, 5 üzerinden ortalama 4,8 puanla değerlendirdiği Renault Koçaslanlar İnegöl Bayii, yüksek müşteri memnuniyetiyle dikkat çektiğini ifade eden Aras, "2026 yılında 20. yaşını kutlamaya hazırlanan bayi, Renault’nun yenilikçi teknolojileri, konfor ve performans odaklı araçları ve kusursuz satış sonrası hizmetleri ile tüketicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Koçaslanlar Motorlu Araçlar olarak satıştan servise tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini önceliklendirmekteyiz. İnegöl’deki plazamızda sadece sıfır ve ikinci el araç satışı değil, yetkili servis, sigorta ve uzun dönem kiralama hizmetlerini de sunuyoruz" diye konuştu.