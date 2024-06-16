Edirne’ye dört bir tarafından Türkiye’de okumak için gelen uluslararası öğrenciler, bütün kültürel farklılıklarına rağmen yeni giysiler, bayram ziyaretleri, tatlı ikramları gibi geleneklerle Kurban Bayramı heyecanını hep birlikte yaşadılar.

Trakya Üniversitesine okuma için gelen öğrenciler Edirne’de bulunan Eski Camii’de kılınan bayram namazı sonrası bayramlaştı. Kız ve erkek öğrenciler ülkelerinden uzakta farklı kültürdeki diğer Müslüman öğrenciler ile beraber namaz kıldılar ve bayramlaşma için camii avlusunda bir araya geldiler.

Suriye’den 2013 yılında okumak için gelen Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Salih Hasel, "Burada bayramlaşma için bir araya gelmek bizim için şok güzel oldu. Arkadaşlar ile bir araya gelerek bayramlaştık. 400 yıllık bir geçmiş olduğu için kültür ve inançlar aynı. Burada olmaktan mutluyum" dedi.

İlk defa ülkesinden uzakta bayram geçiren Cezayirli öğrenci Münir Mustafa, "Arkadaşlarımla bugün burada bayram namazı kıldık ve bayramlaştık. İlk defa ailem ve ülkemden uzakta burada bayramı geçiriyorum" diye konuştu.

Mısır’dan gelen Said Moad ise, "Herkesin bayramını en içten kutluyorum. Burada çok mutluyum, tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi.

Fas’tan gelen Zeynep Aliba, "Burada bayramlaşma için geldik. Tüm arkadaşlarıma bayram mübarek olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk’tan gelen Hatice Tule ise, "Filistin’de yaşan insanlık dramına dikkat çekmek için bugün atkımız ile geldik ve bayram namazını kıldık. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Bir araya gelerek bayramlaşan öğrenciler, çıkışta ayrıca Edirne Valisi Yunus Sezer ile de bayramlaştı.