Türkiye genelinde 15 bin katılımcının oyuyla oluşturulan Türkiye İtibar Endeksi’nin sonuçları açıklandı. Yurtiçi Kargo, beşinci kez üst üste sektörünün en itibarlı markası seçildi.

Kent Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen 2024 Türkiye İtibar Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘Türkiye Örneklemi’ kabul ettiği 26 Bölge ve 72 ilden, yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülerek oluşturuldu. CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yönteminin kullanıldığı bu araştırmada kullanıcılara sektörler ve markalar ile ilgili bazı sorular yöneltti. Araştırma sonucunda toplanan veriler, Kent Üniversitesi’nin ilgili istatistik bölümlerinde inceledi ve bu sonuçlara göre Türkiye İtibar Endeksi oluşturuldu.

2024 yılında 15 bin kişinin görüşleri alınarak tamamlanan araştırma sonuçlarına göre kargo sektörünün en itibarlı markası Yurtiçi Kargo oldu. Kent Üniversitesinde gerçekleştirilen ödül töreninde markaya birincilik ödülü teslim edildi.

“Her zaman daha iyisi için çalışıyoruz”

Kazanılan itibar ödülü ile ilgili marka adına açıklamalarda bulunan Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, “Bize bu gurur verici ödülü kazandıran 18 bin kişilik Yurtiçi Kargo ailesine ve bize bu ödülü takdir eden tüm müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz verdiğimiz gibi her zaman daha iyisi için çalışıyoruz” dedi.

“Üreten, çalışan, gelişen ve bir fayda sağlamak isteyen herkesin yanındayız”

Canatan, sözlerini şöyle tamamladı: “Kazandığımız ödüllerle ve kamuoyu araştırmalarıyla görüyoruz ki müşterilerimiz bize güveniyor bizler de onları destekliyoruz. Türkiye Genelinde 80’in üzerinde aktif kampanyamızla tüm üretici ve esnafları kapsayacak şekilde kampanyalar uyguluyoruz. Ayakkabı üreticisinden, mahalle terzisine kadar her meslek grubuna yönelik kampanyalarımız var. Örneğin Yurtiçi Kargo şubelerinde öğretmen ve öğrencilerimizin her zaman indirimleri hazırdır. Şirket olarak biz üreten, çalışan, gelişen ve bir fayda sağlamak isteyen herkesin yanındayız. Aldığımız ödül dolayısıyla mutlu ve gururluyuz.”