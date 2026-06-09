Yurtiçi Kargo, kurumsal karakteri 'YKCAN'ın başrolde olduğu ve dünya ülkelerini tanıtan yeni boyama kitabını şubeleri aracılığıyla çocuklara ücretsiz olarak dağıtacak.

Yurtiçi Kargo, geçtiğimiz yıl başlattığı ve yoğun ilgi gören çocuklara yönelik boyama kitabı projesinin ikincisini hayata geçirdi. Şirket, bu yıl kurumsal karakteri 'YKCAN'ın başrolde olduğu ve dünya ülkelerini tanıtan yeni boyama kitabını şubeleri aracılığıyla çocuklara ücretsiz olarak dağıtacak. Projenin detaylarına ve kurumsal vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, bu yıl da 100 bin çocuğumuza ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

'100 bin çocuğumuzun hayal dünyasına dokunmayı hedefliyoruz'

Geçtiğimiz yıl başlattıkları projenin gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Fatih Önyol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Geçtiğimiz yıl çocuklarımızın kişisel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak, onlara okuma ve boyama alışkanlığı kazandırmak amacıyla ilk boyama kitabımızı ücretsiz olarak kullanıma sunmuştuk. Ailelerimizden ve miniklerimizden aldığımız geri dönüşler o kadar olumlu oldu ki, bu projeyi gelenekselleştirmeye karar verdik. Bu sene ikincisini hazırladığımız projemizde tam 100 bin adet boyama kitabını çocuklarımıza hediye ediyoruz. Amacımız, Türkiye'nin dört bir yanındaki 100 bin çocuğumuzun hayal dünyasına, eğitimine ve gelişimine dokunabilmek.'

'Çocuklarımız 'YKCAN' ile dünyayı keşfedecek'

Bu yıl kitabın içeriğini çocukların genel kültür ve coğrafya bilgilerini artıracak şekilde tasarladıklarını belirten Önyol, içeriğin eğitici yönünün altını çizdi:

'İlk kitabımızda doktor, mühendis, terzi gibi her meslekten farklı temalara yer vermiştik. Bu yıl ise çocuklarımızı eğlendirirken eğitmeyi, onlara vizyon kazandırmayı hedefledik. Şirketimizin sevilen karakteri YKCAN, bu yeni seride adeta bir seyyah oluyor ve dünyayı geziyor. Çocuklarımız sayfaları boyarken aynı zamanda YKCAN'ın rehberliğinde farklı ülkeleri ve coğrafi güzellikleri keşfedecekler. Erken yaşta küresel bir algı oluşturmak ve dünyayı tanımak, çocuklarımızın gelecekteki vizyonu için çok kıymetli. Kitabımızın bu yönüyle hem eğlenceli bir yaz aktivitesi hem de öğretici bir kaynak olacağına inanıyoruz.'

'Hiçbir şart aranmıyor, annelerimizi ve çocuklarımızı şubelerimize bekliyoruz'

Kitapların dağıtım süreciyle ilgili de bilgi veren Fatih Önyol, projenin tamamen ticari kaygılardan uzak, sosyal fayda odaklı bir çalışma olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

'Şirket olarak Türkiye'nin en geniş şube ağlarından birine sahibiz ve bu gücümüzü çocuklarımızın mutluluğu için seferber ediyoruz. Bu kitaplara ulaşmak için herhangi bir kargo gönderimi yapma, hizmet alma veya ek bir şart yerine getirme zorunluluğu kesinlikle yoktur. Tüm annelerimizi, babalarımızı ve tabii ki sevgili çocuklarımızı kendilerine en yakın Yurtiçi Kargo şubesine davet ediyoruz. Şubelerimize gelerek boyama kitabını talep eden her çocuğumuza bu hediyeyi sevinçle takdim edeceğiz. Türkiye genelindeki tüm acente ve şubelerimizde dağıtım sürecini başlattık. Stoklarımız tükenene kadar tüm çocuklarımızı şubelerimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.'