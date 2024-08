Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Senin Şehrin Senin Planın" mottosuyla düzenlediği Dış Paydaş Çalıştayı’nda Sakarya’nın geleceği için söz hakkını şehir eşrafı, STK’lar, kurumlar ve vatandaşlara sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 340 katılımcının ortak akıl için bir araya geldiği çalıştayda ‘deprem ve kentsel dönüşüm’ hususunda çağrıda bulunarak, “Şehrin geleceğini ortak akılla oluşturmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm ve deprem önceliğini sadece burada değil her yerde haykıralım. Gelin hep birlikte fedakârlık yapalım ve insanımızı birlikte yaşatalım” dedi.

‘Senin Şehrin Senin Planın’ mottosuyla 2025-2029 Stratejik Planını katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hazırlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 139 kamu, özel kurum ve kuruluş ile STK’ların katılımıyla ‘Dış Paydaş Çalıştayı’ düzenledi. Sakarya’nın gelecek yol haritasının belirlendiği çalıştayda 340 katılımcı sürdürülebilirlik, yenilikçilik, afet ve kriz yönetimi, kentsel hareketlilik ve lojistik temel olmak üzere 18 farklı temada şehrin geleceği masaya yatırıldı. Şehrin tüm aktörlerini bir araya getiren çalıştayda afet, enerji, çevre, park bahçeler, sıfır atık, iklim değişikliği, tarım, ulaşım, altyapı, kıyı rekreasyon, kentsel dönüşüm, imar ve şehircilik, akıllı şehir konuları üzerine Sakarya’nın stratejik gelişimi için çalışma yapıldı.

“Gelin birlikte sokağında yürüdüğümüz şehrin geleceğini de birlikte inşa edelim”

Alemdar, “Sakarya’nın planlanması, geleceği, yarınları değil bir gün ya da bir hafta uzun bir sürece yayılarak konuşulması gereken bir konudur. Ortak aklı, bilgiyi, birikimi, en önemlisi de hayalleri oluşturmak için zamana ihtiyacımız var. Bu anlamda bizler masa başında kendi düşündüğümüzü, gördüğümüzü değil ortak aklı ortaya koyarak huzur içerisinde yaşadığımız şehrin geleceğini birlikte oluşturmak istedik. Tek bir mottomuz var ‘Önce insan’ İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu şehir bizim. Bu insanlar bizim. Bu hayat bizim. Gelin birlikte sokağında yürüdüğümüz şehrin geleceğini de birlikte inşa edelim. Çocuklarımızın yarılarına umut olalım” dedi.

“Burada herkes kentsel dönüşümü öncelik olarak ifade etti”

Çalıştay anketlerinde kentsel dönüşüm önceliğinin ortaya konulduğunu hatırlatan Alemdar, “Bugün burada anketler yapıldı. Burada herkes kentsel dönüşümü öncelik olarak ifade etti. Her birimizin birinci olarak konuştuğu dönüşümü sadece burada değil, her yerde haykıralım. İnsanımızı yaşatmak için deprem öncesi yapılan binaların mutlaka dönüşmesi gerekiyor. Bu konuda herkesin fedakârlık yapması gerekiyor. Gelin hep beraber insanımızı yaşatalım. Şehrimizin dönüşümüne katkıda bulunalım. Ekonomik kayıpları değil, manevi kayıpları düşünelim. Her birinizin fikirlerine ihtiyacımız var. Biz kendimiz de bunu oluşturabilirdik ama biz bu şehir hepimizin diyoruz. Bu şehirde herkesin farklı duyguları beklentileri var. Biz bu farlılıkları birleştirelim güzel bir zenginlik oluşturalım” diye konuştu.

“Bedel ödemekten korkup adım atmazsak kaybederiz”

Dönüşüm için risk alıp bir yerden başlamak gerektiğini ifade eden Başkan Alemdar, “Bir farkındalık oluşturalım. Gelin birlikte bu şehirde kısır döngülerle küçük menfaatlerle değil, milletin bekasını sağlayabilecek adımlar atalım. Bir yerden başlamak, risk almak lazım. Biz bir yerlerde bedel ödemekten korkarak adım atmazsak yarınları göremeyiz. Bu şehirde bir deprem olduğunda nüfusumuzun yarısını kaybederiz. Bu duygularla şehrimize duyduğunuz aidiyet duygusu için şehrin geleceğinde bende varım dediğiniz için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“İnsanlarımız güvenli ve huzurlu bir şehir beklentisi içerisinde”

Vali Yaşar Karadeniz, “Aslında 2029 yılında nasıl bir Sakarya görmek istiyoruz. Cevabını bulmak adına buradayız. Burada yapılan anketlerde kentsel dönüşüm ve afet yönetimi öncelik gördü. Buradan anlıyoruz ki insanlarımız güvenli ve huzurlu bir şehir beklentisi içerisinde. Deprem konuşuyoruz. Burada en iyi yapılan iş yatay yapılaşma. Burada ben Sakarya’yı gökyüzünü görebildiğim şehir olarak tanımlıyorum. Birçok husus burada konuşuldu dahası da konuşulacak. Ana ilkeden ayrılmadan plana sadık kalarak, plana uyum sağlayarak hayata geçirilmesi konusunda da tüm herkesin el birliği ile çabalayarak 2029 hedeflerine ulaşılacağına inanıyorum. Çalıştayımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Stratejik planlar, kurumların geleceğe hazırlamaktan önemli bir yol haritasıdır”

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise, “Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Stratejik planlar, kurumların geleceğe hazırlamaktan önemli bir yol haritasıdır. Bu planlar güçlü ve zayıf yönlerin belirlenerek sürdürebilir kalkınma için bir pusula görevi görüyor. Bu çalıştay bu anlamda son derece kıymetlidir. Birlikte eksiklerimizi görerek çözümler üretmeliyiz” derken, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, “Şehirleri insanlar inşa etse de sonra gelip insanları şehirler inşa eder. İstişare kültürünü önemser ve bunun gereğini yaparsak şehrimizin geleceği için ortak fikirleri ortaya çıkarabiliriz. Bu anlamda çalıştaya katılan herkese teşekkür ederim” dedi.