Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Demokrasi Meydanı’nda Sigorta Haftası’nda açılan deprem sergisinde 1999’da oluşan ağır tabloyu anlatan fotoğrafları inceledi. Burada deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan Alemdar, Sakarya’ya dönüşüm çağrısı yaptı. Başkan Alemdar, "Sakarya’da artık kentsel dönüşüm bir zorunluluktur. Şehrin muhtemel afetlere hazırlanması için kaybedecek bir dakikamız bile yok" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Demokrasi Meydanı’nda bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Sigorta Haftası etkinliklerine katıldı. Meydanda kurulan stantlarda 17 Ağustos 1999 günü yaşanan asrın faciasını yansıtan fotoğraflar sergilendi ve Sakaryalılara deprem sigortasıyla ilgili önemli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca SATSO 16. Meslek Komitesi’nin düzenlediği programda AFAD ve Büyükşehir İtfaiyesi, yürüttükleri acil durum çalışmalarını anlatan çadırlar kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, etkinlik alanını gezdi. Programa ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SATSO 16. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Akdağcı ve SATSO üyeleri de katıldı. Alemdar, alanda Sakarya’nın yaşadığı yıkımı gözler önüne seren fotoğrafları inceledi ve daha önce de olduğu gibi bir kez daha "dönüşüm" çağrısı yaptı.

"Depreme hazırlıkta en önemli adım dönüşümdür"

Sakarya’nın deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğunun altını çizen Alemdar, "Geçmişte çok büyük depremler, yıkımlar yaşadık. Afetlere hazırlık noktasında sigorta yaptırmak elbette çok önemli fakat tek başına soruna çözüm olmuyor. Depreme hazırlıkta en önemli adım dönüşümdür. Sakarya’da artık dönüşüm bir tercih olmaktan ziyade zorunluluktur. Afetlere dirençli bir şehir hedefi ile riskli binaların yenilenmesi ve şehrin muhtemel afetlere karşı dayanıklılığının artırılması için kaybedecek bir dakikamız bile yok" dedi.

"Dönüşümle ilgili gayret içerisindeyiz"

Başkan Alemdar, Sakarya’nın güvenli bir şehir olmasının dönüşümle mümkün olacağını belirterek, "Kentsel dönüşüme şehrimizin tüm dinamiklerinin yanı sıra vatandaşlarımızın da katkı sunmasını çok önemsiyorum. İlk günden bu yana dönüşümle ilgili gayret içerisindeyiz. Tamamen şehrin dönüşümüne odaklanmış durumdayız. Girişimlerimiz ve görüşmelerimizin yanı sıra dönüşümün şehrin en önemli gündem maddesi olması için her platformda bu gerçeği dile getiriyoruz. Bugün yine deprem gerçeğini hatırlatan anlamlı program için sigorta sektörünün temsilcilerine teşekkür ediyor, Sigortacılık Haftası’nı kutluyorum" şeklinde konuştu.