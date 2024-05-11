Bursaspor’la sezon sonu sözleşmesi sona eren ve Bodrumspor’la anlaşan Yusuf Sertkaya, veda mesajı yayımladı. Sertkaya, "Büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Eğer hakkım varsa helal olsun. Sizlerde hakkınızı helal edin" dedi.

Yusuf Sertkaya veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"10 yaşında kapısından girdiğim Bursasporuma veda zamanı. Geçen 9 yıl boyunca bu formayı büyük gururla taşıdım. Timsah arenayı, büyük taraftarımızı ve bu armayı kalbimde taşımaya devam edeceğim. Gönül isterdi ki, Bursaspor formasını daha uzun yıllar taşımak ve yeniden dirilişimizde var olmak. Ama içinde bulunduğum durum ve hedeflerim doğrultusunda ne kadar zor olsa da bu kararı almam gerekiyordu. Bugünlere gelmemde emeği geçen tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve üstümde hakkı olan tüm kulüp personellerine ve büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Eğer hakkım varsa helal olsun. Sizlerde hakkınızı helal edin."